ЮКА Re: Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше... #15







Отправлено: - 00:10 Не надо допускать до такого расслоения между достатком-недостатком народа. Когда зажравшиеся переступают определенный порог богатства им уже не понять, что такое доступно, а что нет. Они по-любому будут извращаться, лишь бы хоть чем-то показать свое превосходство.