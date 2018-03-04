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§ NG.kz
Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Сети гуляет аудиозапись, в которой президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв говорит о необходимости ограничить количество гостей на свадьбах. Согласно проекту нового постановления, утренний плов тоже будет под запретом.
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ЮКА
Re: Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше...




Отправлено: 05.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо допускать до такого расслоения между достатком-недостатком народа. Когда зажравшиеся переступают определенный порог богатства им уже не понять, что такое доступно, а что нет. Они по-любому будут извращаться, лишь бы хоть чем-то показать свое превосходство.
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