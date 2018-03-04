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§ NG.kz
Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Ирина Лукьянина объяснила особенности кругового движения на казахстанских дорогах. Подробный пост она разместила на своей странице в Facebook.
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Неравнодушный гражданин
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я бы первую круговую стрелочку продлил до окончания... Если мне надо налево до окончания кольца.. принимаю крайнюю левую полосу.. если мне надо дальше и прями.. принимаю середину...ну а если сразу направо - принимаю сразу правую крайнюю...

Хохол
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бомбила 2:
А я уже написал.

Чё написал ? Коммент под анонимным ником Бомбила ? Какую он имеет юридическую силу и кто такой аноним Бомбила по сравнению с пресс-секретарём МВД РК ? Может прикажешь ещё ссылаться на твой коммент тем кого начнут штрафовать за поворотник ?

§ Добринцофф
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5852
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Мать моя! С поворотниками ещё ладно, куда ни шло. Но перестроение на кольце для съезда с него! А если кольцо и дорога, куды съезжаешь в две полосы с каждом направлении? Зачем этот манёвр?

Я то же не понял нафига,создавать там затор пытаясь перестроиться в правый ряд,обычно все благополучно съезжают и с левой и с правой полосы,но может быть ведь и такая ситуация ,что авто двигаясь рядом по правой полосе не будет съезжать, а поедет дальше по кольцу тогда будет бабах.
[video]http://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=3qpV9ep-uQA[/video]
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Хохол
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
но может быть ведь и такая ситуация ,что авто двигаясь рядом по правой полосе не будет съезжать, а поедет дальше по кольцу тогда будет бабах.

В том то и дело , ты при перестроении с одной полосы на другую должен уступить . Главнее получается тот кто едет рядом в правом ряду . Ему нужды нет в перестроении , как и нет ограничений когда и где нужно съезжать с кольца . О чём я и говорил , когда задавался вопросом о смысле вообще становиться в левый ряд при въезде на круг .

§ Горожанин_kst
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.03.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

А вот тут как раз надо смотреть на сигналы поворотников идущих рядом машин. Снизить скорость, пропустить впереди едущего
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§ 07Litra
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9355
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
А я бы первую круговую стрелочку продлил до окончания... Если мне надо налево до окончания кольца.. принимаю крайнюю левую полосу.. если мне надо дальше и прями.. принимаю середину...ну а если сразу направо - принимаю сразу правую крайнюю...

маладца!!! а если с круга 5 или 6 выесдоф-въесдоф?... теаретик... все правила на дарогах до тебянаписаны... кровью, пострадавших в древних ДТП... ещё когда коняги тягали брички,кареты,фаэтоны и пр. и пр.
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Бомбила 2
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Чё написал ? Коммент под анонимным ником Бомбила ? Какую он имеет юридическую силу и кто такой аноним Бомбила по сравнению с пресс-секретарём МВД РК ? Может прикажешь ещё ссылаться на твой коммент тем кого начнут штрафовать за поворотник ?

А какую юр.силу имеет публикация девочки в фейсбуке? Есть ПДД и закон о дор. движении РК. Публикации в фейсбуках и инстагр-х не обязательны для обучению вождению. А по поводу штрафов, то пытались оштрафовать за не включение поворота при въезде на круг. движение , но не получилось, т.к. знаю правила. И кстати одни хотели штрафануть за не включение лев. поворота, другие правого. А ты про девочку пресс секретаря мне тут...!

Ватсон
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Въезд на кольцо на аэропорт (по Карбышева) начинается ещё на Карбышева (после знака). То есть при движении по Карбышева в сторону КЖБИ включаем правый поворот, тем самым показывая, что выезжаем на кольцевое движение. После этого, подпадаем под правило движение по кольцу: если необходимо ехать в сторону аэропорта - включаем вправо (съезд с кольца), если ехать в сторону КЖБИ - влево; если двигаемся в сторону КЖБИ правый поворотник включать после того, как проедешь поворот на аэропорт.
При движении в обратную сторону (из КЖБИ) въезд на колбасе движение осуществляется после преодоления знака "кольцевое движение": соответственно после этого, если нужно в аэропорт - включай с Карбышева левый поворотник, так как уже двигаешься по кольцу; если не меняешь направления (двигаешься в сторону дома печати) не включай поворот вообще, так как направление движения не меняешь!

Бот
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 05.03.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
я помню,это в прошлом веке было,нас учили,што при въезде на кольцо никакого поворотника включать не нада..

Так и было. Но Казахстан, как всегда, впереди планеты всей. И правильно люди задаются вопросом о включнии заблаговременно поворотника направо. Заехал на круг и едешь с поворотником до следующего, через 270°. А следующий за тобой думает, что за олень, никак не свернет... Бредятина

Бот
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 05.03.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бомбила 2:
А какую юр.силу имеет публикация девочки в фейсбуке?

А никакой. Главное, чтобы на ум жолполу и переделывателям пдд под штрафы этот бред не капнул. А что, так же можно кучу автомобилистов обуть!

ЮКА
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 05.03.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда куда руль, туда поворотник понятно, а при включенном правом, как можно понять зеленый автомобиль поедет по внутреннему кольцу или пожелал перестроиться на другую полосу?

* dandiv
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.03.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бомбила 2:
И сейчас не надо. Девочка никакого отношения не имеет к ПДД. Ее комментарии относительно включения поворота, противоречат правилам и соответственно вводят в заблуждение. Короче в "букваре" все написано, и сказки пресс службы нам не авторитет.

Можно пункт ПДД? (не нашел в правилах ничего про это) :oops:
Цитата:
А какую юр.силу имеет публикация девочки в фейсбуке? Есть ПДД и закон о дор. движении РК. Публикации в фейсбуках и инстагр-х не обязательны для обучению вождению. А по поводу штрафов, то пытались оштрафовать за не включение поворота при въезде на круг. движение , но не получилось, т.к. знаю правила. И кстати одни хотели штрафануть за не включение лев. поворота, другие правого. А ты про девочку пресс секретаря мне тут...!

Меня в автошколе тоже учили, что при въезде на кольцо никаких поворотников включать не надо, при съезде с кольца - правый
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Маркс
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 05.03.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, намудрила Ирина Лукьянина!
1. Въезжая на круг по левой полосе и показывая правый поворот, водитель тем самым сигнализирует всем, что он собирается менять полосу движения, а отнюдь не то, что он входит в круговое движение. Правым поворотом вводя всех в заблуждение. И что это за поворот направо из левой полосы при отсутствии "Движения по полосам"?

2. Въезжая на круг по первой полосе и показывая правый поворот, водитель тем самым сигнализирует всем, что он собирается съехать на первом съезде.

3. Водитель, двигающийся дальше первого съезда, включая левый поворот, показывает всем, что не собирается съезжать, а показывает правый поворот перед своим съездом или при перестроении в правую полосу.

4. По логике Ирины Цитата:
а поворот, согласно ПДД, - это маневр, и в соответствии с пунктом 8.1 ПДД необходимо включать указать поворота.
двигаясь по кольцу против часовой стрелки мы тоже совершаем маневр и должны показывать левый поворот. Но у нее почему-то про левый поворот ничего нет.

Бывалый
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 05.03.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
при самом движении по кольцу какой у меня поворотник должен гореть ?

Никакой не должен гореть, если не меняешь полосу движения.
Кольцо - это бесконечная дорога без поворотов.
Каждый въезд/съезд - это Т-образный перекресток.
Вот и все.
Ты же когда по дороге едешь, не меняя полосу и не поворачивая в съезды - ты же не включаешь поворотники?

Бывалый
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 05.03.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
типа,на кольце на встречку заезжаеш?

На кольце нет встречки.
Кольцо само по себе - это прямая бесконечная дорога с односторонним движением.
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