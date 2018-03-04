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Страница 760 из 760«1...758759760
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13467
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После обеда,ездили с Барбарой- на речку.

Эта деревушка расположилась на берегу
реки Эльба.708 лет - ей уже... :lol:

[Исправлено: drakon, 04.03.2018 - 20:17]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13467
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Река Эльба,оказывается - замёрзла.Но сегодня
+1 градус и начался - ледоход.
https://radikal.ru/video/zuklbFdNhrV
Первый раз увидел здесь-ледоход.
В Кустанае тоже - бывает?... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13467
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся деревушка,наверное сегодня побывала

на реке.Эти девочки первый раз наверное,
ледоход - видят.Инстаграмщицы... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13467
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а эти-то,куда попёрлись? Фотокоры.Блин.

Что? Тоже как и молодёжь - не видели
никогда ледохода? Спасательная Станция
в 100 метрах - находится. Если что- спасут... :-o
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