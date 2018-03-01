Цитата: 112:

Хех..

Вы с Директором пляжа такие смешные...сами же в ветке у Дракоши там типа хорошо хорошо, а как только отвернетесь от них с Электроником, тут же про плохих немцев про их родителей и дедов говорите того времени..



у человека смотрю ни забот ни хлопот.

ни семьи не детей.

шпарит целыми днями и ночами тут..

ладно бы что-то по делу, а так пустое в порожнее переливает постоянно.

в обороте слов пять местами чередует по любой теме.

за деньги конечно. иначе на что бы жил