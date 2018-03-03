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≡ Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат учителям и врачам – Сагинтаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат учителям и врачам – Сагинтаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31700
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты Мажилиса обратились к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с запросом об оплате труда работников образования, здравоохранения и социальной сферы. По мнению депутатов, реальная оплата труда гражданских служащих не растёт из-за неизменно низкого уровня базового должностного оклада.
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Падлец Якин
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 03.03.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело не только в учителях и врачах, у всех зарплата падает по отнашению к ростущим ценам. Только у официальной статистики все хорошо.

неравнодушная
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 04.03.18 - 00:37
Комментарий удален модератором.

Симун
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 04.03.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работайте пожалуйста чтобы хватил бюджет, учителя наше начало. Если у них зарплата не будет нормальной, они и не будут учить нормально детей

Бидай
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 04.03.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю Сагинтаев пересмотрит бюджет и выделил в нужное направление

Ринат
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 04.03.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплату повышать было бы круто, но если бюджет не осилист... Не знаю даже что сказать

§ 112
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9747
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут". Чубайс

Не путай слова Сталина и какого то электрика..
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Арман
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 04.03.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правительство знает какие деньги куда деваются, так пересмотрите пожалуйста во благо учителей

§ Медный
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1861
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.03.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не путай слова Сталина и какого то электрика..

цитату приведёшь или как обычно балоболишь? ;-) 8-)
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Электрик
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 04.03.18 - 18:25
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9747
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
цитату приведёшь или как обычно балоболишь?

Ты же ее привел?
Все таки ты профессионал Ютьюба.
А у меня память хорошая, мне не надо ничего приводить..
Надо, найдешь сам..
Профайл

§ Медный
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1861
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.03.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты же ее привел?
Все таки ты профессионал Ютьюба.
А у меня память хорошая, мне не надо ничего приводить..
Надо, найдешь сам..

Маразм у тебя, слился ты :-)
Профайл
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Страница 2 из 2«12
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