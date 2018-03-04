Горожанин_kst Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1029

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:43 Мать моя! С поворотниками ещё ладно, куда ни шло. Но перестроение на кольце для съезда с него! А если кольцо и дорога, куды съезжаешь в две полосы с каждом направлении? Зачем этот манёвр? Это ж натурально создание аварийной ситуации в условиях ограниченной видимости (специфика движения кольцевого такова!)...Нам в автодоре в бородатые уже годы инструктора кривым стартеров по гробу вбивали науку на кольце не мельтешить. ИБО ОПАСНО! Что за экспёрд?! Занял полосу на кольце-двигайся по ней, если устройство движения позволяет! Хотя в мегаполисах, где полос больше, или двухполоска с четырёхполоской кольцуются перестроение неизбежно...ХЗ, мужики, чёт сумлеваюсь я однако...