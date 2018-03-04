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§ NG.kz
Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31700
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Ирина Лукьянина объяснила особенности кругового движения на казахстанских дорогах. Подробный пост она разместила на своей странице в Facebook.
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§ olegggon
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 860
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.03.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не только ты, все дор. полицейские также ездят, и штрафуют если не включишь сначала левый, а потом правый. А тут выясняется, что все эти годы они неправильно делали.
Профайл

шолом вам
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Всегда включал левый как и все .


Не только ты ,а ещё и жопол.а првила учить не надо? Поворот не включаем при заезде на кольцо , от слова ВООБЩЕ.Теперь по другому, опять наперекор всему миру.Ну да у нас свой, особенный путь.

§ 112
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9749
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот еще иногда задумываюсь, если ты с поворота на право на трассу выходишь с почти параллельной дороги, ну есть такие плавные, включать правый или левый поворотник?
Я как то и тот и этот включаю..
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§ 112
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9749
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наверно как с моста съезжать плавно, там правый?
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Хохол
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я как то и тот и этот включаю..

Пока все , водители и полицейские переварят эту информацию и придут к правильному решению , въезжать на кольцо думаю следует на аварийке .

§ Горожанин_kst
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.03.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мать моя! С поворотниками ещё ладно, куда ни шло. Но перестроение на кольце для съезда с него! А если кольцо и дорога, куды съезжаешь в две полосы с каждом направлении? Зачем этот манёвр? Это ж натурально создание аварийной ситуации в условиях ограниченной видимости (специфика движения кольцевого такова!)...Нам в автодоре в бородатые уже годы инструктора кривым стартеров по гробу вбивали науку на кольце не мельтешить. ИБО ОПАСНО! Что за экспёрд?! Занял полосу на кольце-двигайся по ней, если устройство движения позволяет! Хотя в мегаполисах, где полос больше, или двухполоска с четырёхполоской кольцуются перестроение неизбежно...ХЗ, мужики, чёт сумлеваюсь я однако...
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§ Dron
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 04.03.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не включал ни левый ни тем более правый поворотник, включаю правый только при выезде с кольца!!! Я вообще не понимаю, с какого оленя это все началось (включать левый поворотник при заезде на кольцо)??? И так же все, все ездят,про Затобольск я вообще молчу, это ладно у нас город маленький и кольца простые, все уже привыкли, поэтому наверное и аварий мало. А вот в некоторых Российских городах людям с нашей манерой "езды" по круговому движению можно запросто заехать кому нибудь в бочину.

[Исправлено: Dron, 04.03.2018 - 19:06]
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§ Dron
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 04.03.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
99% всех водителей включают левый указатель поворота и думают что это правильно.
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§ 07Litra
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9355
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 19:39
Комментарий удален модератором.
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§ 07Litra
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9355
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
повтав:
А подъезжая по Карбышева к кольцу (на Аэропорт), но намереваясь ехать прямо на Дом печати, какой поворотник следует включать?

тыж заезжаеш на кольцо направо... проезжаеш выезд с кольца на гостиницу (направо) и едеш дальше до второго съезда,включаеш правый поворот и съезжаеш с кольца....
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Бомбила 2
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
я помню,это в прошлом веке было,нас учили,што при въезде на кольцо никакого поворотника включать не нада..

И сейчас не надо. Девочка никакого отношения не имеет к ПДД. Ее комментарии относительно включения поворота, противоречат правилам и соответственно вводят в заблуждение. Короче в "букваре" все написано, и сказки пресс службы нам не авторитет.

Бомбила 2
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
повтав:
А подъезжая по Карбышева к кольцу (на Аэропорт), но намереваясь ехать прямо на Дом печати, какой поворотник следует включать?

Никакой! Вообще никакой!

Бомбила 2
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это наверно как с моста съезжать плавно, там правый?

Что значит "НАВЕРНО"? Ты водишь авто не зная правил? Срочно на пересдачу.

Хохол
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бомбила 2:
И сейчас не надо. Девочка никакого отношения не имеет к ПДД. Ее комментарии относительно включения поворота, противоречат правилам и соответственно вводят в заблуждение.

Ну тогда надо написать статью опровержение и подписаться Бомбилой вторым , делов то . Действительно кто такой пресс-секретарь КАП МВД РК , по сравнению с САМИМИ бомбилами . У нас же полицейские подчиняются бомбилам , а не МВД .

Бомбила 2
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 04.03.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну тогда надо написать статью опровержение и подписаться Бомбилой вторым

А я уже написал. Ты же сам прочел уже.
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