drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11389





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13467

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:12 Ну а эти-то,куда попёрлись? Фотокоры.Блин.



Что? Тоже как и молодёжь - не видели

никогда ледохода? Спасательная Станция

в 100 метрах - находится. Если что- спасут...