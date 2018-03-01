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Страница 12 из 12«1...101112
§ NG.kz
Новости незалежной ономастии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31700
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта состоится собрание местного сообщества с повесткой дня — изменение статуса поселка Затобольск и его переименование.
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§ 112
Re: Новости незалежной ономастии
112


(Пользователи)
Сообщений: 9747
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
тебе с немцами того периода ничего не помешало встать в один ряд,

Хех..
Вы с Директором пляжа такие смешные...сами же в ветке у Дракоши там типа хорошо хорошо, а как только отвернетесь от них с Электроником, тут же про плохих немцев про их родителей и дедов говорите того времени..
Нехорошо как то..
Им бы прямо не отрывая взгляда сказать бы, наверно слабо?
Вот оно, воспитанное кем то в вас двуличие..
Считаю это плохим недостатком..
Профайл

интернационал
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 04.03.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну "медный" "завёл" ты "мячик", не остановить :lol:
Ты поаккуратнее, а то мало ли что случится с ним ещё? ;-) 8-)

Рабочий
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 04.03.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Вы с Директором пляжа такие смешные...сами же в ветке у Дракоши там типа хорошо хорошо, а как только отвернетесь от них с Электроником, тут же про плохих немцев про их родителей и дедов говорите того времени..


у человека смотрю ни забот ни хлопот.
ни семьи не детей.
шпарит целыми днями и ночами тут..
ладно бы что-то по делу, а так пустое в порожнее переливает постоянно.
в обороте слов пять местами чередует по любой теме.
за деньги конечно. иначе на что бы жил

Товарищ Ын
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 04.03.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот оно, воспитанное кем то в вас двуличие..


Уж кто бы о двуличии говорил.
В советское время поди кричал "Слава КПСС". А сейчас клеймиш.
Владимир Ильич очень правильную фразу сказал о таких :lol:

Хохол
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 04.03.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Им бы прямо не отрывая взгляда сказать бы, наверно слабо?

Да , Марик , далеко им до их кумира Илюши Сафронова . Что б орать оппоненту "Смотреть в глаза " смелость нужна .

§ 112
Re: Новости незалежной ономастии
112


(Пользователи)
Сообщений: 9747
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
советское время поди кричал "Слава КПСС". А

Хех..
В 15 лет?
Только и делал шо крычал!
Профайл
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Страница 12 из 12«1...101112
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