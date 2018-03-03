Цитата: Дина:

О чем вы говорите. У нас там дача. Очень много трудов вложено. Некоторые старики живут всю зиму за счет того что вырастили на даче. Я в ужасе. Мы только в прошлом году посадили новые деревья и кустарники. Народ хотите посмеяться и поязвить можно найти другую новость. Это не тот повод!!!!!!!!



ну так и мыж о томже ж,только в другом тоне... и мыж не о вас-страдальцах-дачниках сейчас говорим,а о безответственности служб... не нужно на нас крыситься:мы на ваши огороды не писили,ни какали...

кста,вашим саженцам пойдёт это только на пользу... ну а домик... в домике придётся пол снимать,окна открывать,грязь выкидывать,влагу высушивать.... хлоркой всё побрызгать и ожидать следующих сюрпризов...