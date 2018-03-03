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≡ В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31700
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 3-го марта, садоводческое общество «Мичуринец» затопило канализационными нечистотами. Как сообщает председатель общества, это не первая авария на канализационной насосной станции, которая привела к подтоплению дачных участков.
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§ 07Litra
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9354
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дина:
О чем вы говорите. У нас там дача. Очень много трудов вложено. Некоторые старики живут всю зиму за счет того что вырастили на даче. Я в ужасе. Мы только в прошлом году посадили новые деревья и кустарники. Народ хотите посмеяться и поязвить можно найти другую новость. Это не тот повод!!!!!!!!

ну так и мыж о томже ж,только в другом тоне... и мыж не о вас-страдальцах-дачниках сейчас говорим,а о безответственности служб... не нужно на нас крыситься:мы на ваши огороды не писили,ни какали...
кста,вашим саженцам пойдёт это только на пользу... ну а домик... в домике придётся пол снимать,окна открывать,грязь выкидывать,влагу высушивать.... хлоркой всё побрызгать и ожидать следующих сюрпризов...
Профайл

Хохол
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 04.03.18 - 20:49
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 04.03.18 - 20:59
Комментарий удален модератором.
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