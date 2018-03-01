112 Re: Новости незалежной ономастии #152





(Пользователи) Сообщений: 9723

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:13 И вот это плевать видно повсюду..

Плевать на лебедей, плевать на кинотеатр, кстати раннее я писал, что если будут точечно строить где то дома, мне будет плевать на тех, кто не пришел отстаивать кинотеатр..

И мне теперь действительно плевать..

Плевать даже на ономастию по большему счету Всем..

Просто тут игра идет, что затеяли журналисты и мы поддерживаем эту игру..

На самом же деле не только плевать, а и глубоко сделать одно известное действие, чем славится наш народ..

И желательно по больше и по гуще..

Чтобы было о чем говорить..

Чтобы плевать и вас оплевывали еще больше..

Согласитесь, приносит некоторое возбуждение, некоторый тактический срыв с тем, чтобы успокоить например свои нервишки..

На Западе есть система психологов.

У нас наш психолог - это плевки на такого же как ты сам..

Своего рода соцсоревнование, кто больше, кто объемней и у кого плевок гуще и разноцветней..

Так и живем..

Живем, взрываемся, плюем, успокаиваемся и далее по кругу..