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§ NG.kz
Новости незалежной ономастии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта состоится собрание местного сообщества с повесткой дня — изменение статуса поселка Затобольск и его переименование.
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§ 112
Re: Новости незалежной ономастии
112


(Пользователи)
Сообщений: 9723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.03.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
мы на Гитлеровском наследии паразитируем. Кста

Вы может быть, не знаю..
Вы давно просчитанная немцами работа, как и прочие югославы, турки и после сирийцы..
Они могли просчитывать все на десятилетия вперед, и потому вы там.
Вы может и паразитируете но.., ваши дети и ваши внуки уже будут служить в армии НАТО, ваши дети и ваши внуки будут строить Великую Германию, какой ее сделали в 30х..
Но давай вернемся к нам..
Мы способны на такое?
Выбрать такого человека, за которым пойдет весь народ?
Нет..
Потому что народ у нас разобщенный и ему плевать на соседа по подъезду, не говоря уже о "там" в Шымкенте например..
Профайл

§ 112
Re: Новости незалежной ономастии
112


(Пользователи)
Сообщений: 9723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.03.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говоря о всем народе, что готов или нет пойти за своим президентом, я говорю прежде всего не о каких то там выборных писульках по 146 процентов, а в буквальном смысле и в огонь и в воду и на войну, как шел народ за американскими президентами, как шел народ под знаменем Чингизхана, как шел немецкий народ, когда посчитал это нужным..
Готовы ли казахстанцы на Это?
Ответ - нет..
Нет , нет и еще раз нет..
Профайл

§ 112
Re: Новости незалежной ономастии
112


(Пользователи)
Сообщений: 9723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.03.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот это плевать видно повсюду..
Плевать на лебедей, плевать на кинотеатр, кстати раннее я писал, что если будут точечно строить где то дома, мне будет плевать на тех, кто не пришел отстаивать кинотеатр..
И мне теперь действительно плевать..
Плевать даже на ономастию по большему счету Всем..
Просто тут игра идет, что затеяли журналисты и мы поддерживаем эту игру..
На самом же деле не только плевать, а и глубоко сделать одно известное действие, чем славится наш народ..
И желательно по больше и по гуще..
Чтобы было о чем говорить..
Чтобы плевать и вас оплевывали еще больше..
Согласитесь, приносит некоторое возбуждение, некоторый тактический срыв с тем, чтобы успокоить например свои нервишки..
На Западе есть система психологов.
У нас наш психолог - это плевки на такого же как ты сам..
Своего рода соцсоревнование, кто больше, кто объемней и у кого плевок гуще и разноцветней..
Так и живем..
Живем, взрываемся, плюем, успокаиваемся и далее по кругу..
Профайл

§ Медный
Re: Новости незалежной ономастии
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.03.18 - 03:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
а в буквальном смысле и в огонь и в воду и на войну, как шел народ за американскими президентами, как шел народ под знаменем Чингизхана, как шел немецкий народ, когда посчитал это нужным..

а про наших предков, советский народ, у тебя примера конечно же не нашлось :-) "похвально",
ой, не в те времена ты живёшь... в диссидентские тебя бы круги, к своим так сказать
Профайл

Товарищ Ын
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 04.03.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну тогда сиди и сопи сам по себе тихонько в норке в свои две дырочки и не возмущайся анонимно, это же анонимный призыв к Майдану и к Третьей Мировой!


"Ваше мнение очень важно для нас!" :lol:

Гость
Новости незалежной ономастии




Отправлено: 04.03.18 - 09:39
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