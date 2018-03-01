Цитата: гость:

Соскучился , по "Седовласый худощавый мужчина в очках, руки на груди скрещены. " , щас малость подлечится и опять по - красному пойдёт

уже успели соскучиться? Я вот тишину поймал. Оказывается здорово. Не во что не встревать. Очень злобная переписка идет на форуме. В жизни же мы так не ругаемся. С коллегами, с соседями. Может оттого, что ответки боимся? Насчет переименования улиц. Завидую коллегам из Астаны. Бывалый пишет, что раз в квартал ихний акимат выпускает указивку для своих служб и почтальонам. С перечнем десятков улиц, как они теперь называются. Вот и вся демократия и плюрализм по астанински. Разве это возможно?