NG.kz ДТП на Карбышева в Костанае



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31693

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:46 КИА ехала по Карбышева и столкнулась с Ниссаном, выезжавшим с Сибирской. Похоже, что Ниссан его не пропустил. ДТП случилось примерно в 9 часов вечера. Жертв нет, только машинки пострадали.

Читать новость



