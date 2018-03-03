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§ NG.kz
ДТП на Карбышева в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КИА ехала по Карбышева и столкнулась с Ниссаном, выезжавшим с Сибирской. Похоже, что Ниссан его не пропустил. ДТП случилось примерно в 9 часов вечера. Жертв нет, только машинки пострадали.
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Alĺ
Re: ДТП на Карбышева в Костанае




Отправлено: 03.03.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С какой Сибирской??что за ерунду пишите???не зная сути...он что боком ехал по вашему??человек ехал по Карбышева спокойно по главной!!кого он должен был пропустить???полностью вина водительНИЦЫ КИА!!!!зачем писать такую ерунду!!!я поражаюсь :-(
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