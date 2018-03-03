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≡ В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 3-го марта, садоводческое общество «Мичуринец» затопило канализационными нечистотами. Как сообщает председатель общества, это не первая авария на канализационной насосной станции, которая привела к подтоплению дачных участков.
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§ 07Litra
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
07Litra


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Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
А дачников не заставят платить Костанай Су за доставку органических удобрений?

да не-е-е... скорее всего подадут ЭТО как добровольную акцию Костанайсу,в свете решений партии,правительства,мимсельхоза и лично Н.А.Назарбаева.... 550-летия государственности,25-летия независимости и пр.анау-мынау....
:lol:
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§ drakon
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13461
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
А дачников не заставят платить Костанай Су за доставку органических удобрений?

Хорошо - если не скажут,что дачники - украли эти Органические Удобрения,
путём просверливания дырки в Трубе... :lol: :lol: ;-)
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гость
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там по Кирпичной , почти в конце люк есть , высокий , из него ежегодно каналия течёт , и неоднократно . Новость нашли . :-x

Хохол
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимоехалЪ:
В Америке вообще за это смертная казнь положена и правильно.

Какой ужас , в Америке за перепост лишают жизни ? Вон с кого оказывается берёт пример Россия ? Цитата:
мимоехалЪ:
А можно по подробней, как ФСБ может впаять статью?

Конечно же нельзя . ФСБ не может впаять статью , она может инициировать создание уголовного дела , то есть сказать фас , а дальше госмашина начинает ломать и переламывать гражданина выбивая и получая с него нужный результат .

§ Серый волк
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9446
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.03.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Там по Кирпичной , почти в конце люк есть , высокий , из него ежегодно каналия течёт , и неоднократно . Новость нашли

Вот чекушка то обрадуется! В Карловы вары можно теперь не ездить. На месте лечиться! Главное чтоб у Костанай СУ качество СУ было и чтоб не разбавляли! :lol:
У кого какие предложения есть по наименованию лечебного источника?
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гость
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Ошибся , примерно возле дома № 4 , улицы то от Тобола считают . ;-)

Хохол
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. Погрузчик смог пробить торосы и отвести часть канализационных стоков с дачных участков и улиц.

Куда отвели стоки я так понял ни кого не волнует . А потом кричим что в реке Тобол рыба как то обмельчала и раки исчезли . Не мудрено что после какашек , фейри и тайда вода в реке из живой превращается в мёртвую .

Народный контроль
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 23:11
Комментарий удален модератором.

Учунбечище
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 03.03.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
да не-е-е... скорее всего подадут ЭТО как добровольную акцию Костанайсу,в свете решений партии,правительства,мимсельхоза и лично Н.А.Назарбаева.... 550-летия государственности,25-летия независимости и пр.анау-мынау....

где кнопка "лайк"

§ 07Litra
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Учунбечище:
где кнопка "лайк"

да нету такой кнопки... "несмешно",она называетца... еслиб была пришлось бы ею всю верикаль власти крестить,так как Страну Нашу сделали одним сплошным огородом,залитым феками.... и всё под аплодисменты "соколов нурлыкуна"... :-x
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§ 07Litra
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 00:09
Комментарий удален модератором.
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§ 07Litra
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Куда отвели стоки я так понял ни кого не волнует .

хотел я высказать своё любопытство,да повёлся на твою и ЧеКушкину "рацуху" (или расуху?) с "дерьмухой"... конечно же в Тобол поплылО... а куда ещё сбрасывать? ну,в общем,не в первый и не последний раз... населения прибЫло,хат понастроили,в нужники окромя дерьма всякий другой хлам скидывается... а сети как были с пропускной способностью на 120 тыщ населения,так и остались... ПНС (промежуточная насосная станция) за теплицами,уже не в состоянии всё с Города ссасывать... мощей у неё не хватает... последний раз ей добавляли насосов в августе 1980года... проклятые краснопузые коллонизаторы думали тока о своей эпохе и заложили бомбу замедленного действия под Наш Тауельсиздык....
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киркорофф
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 04.03.18 - 06:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Урина считается сильным средством для лечения тяжелых болезней, особенно печени.

КЕк. У кого это считается, у вас с доктором Поповым и его геморроем? В голосину )). Сколько рюмашек урины опрокинула натощак уже? Кажется, кто-то не знаком с выражением "моча в голову". А если грубо, там и моча, и фекалии, грязь, и бактерии, паразиты на любой вкус, вкус ценителя сортов урины. "Мои вкусы очень специфичны. Ты не поймешь" (с)

§ сайлау курманов
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2626
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.03.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хватить паниковать , кто-нибудь думал почему накопительные коллекторы , то бишь что собирают все нечистоты городские как переполнятся так маленькими ручейками сбегают прямиком на тобол , так что это вы зря тут обливаете друг-друга
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Гость
Re: В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило...




Отправлено: 04.03.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё на собак гонят. Гадят они им видите ли. Нюхайте теперь своё.
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