Цитата: Хохол:

Куда отвели стоки я так понял ни кого не волнует .

хотел я высказать своё любопытство,да повёлся на твою и ЧеКушкину "рацуху" (или расуху?) с "дерьмухой"... конечно же в Тобол поплылО... а куда ещё сбрасывать? ну,в общем,не в первый и не последний раз... населения прибЫло,хат понастроили,в нужники окромя дерьма всякий другой хлам скидывается... а сети как были с пропускной способностью на 120 тыщ населения,так и остались... ПНС (промежуточная насосная станция) за теплицами,уже не в состоянии всё с Города ссасывать... мощей у неё не хватает... последний раз ей добавляли насосов в августе 1980года... проклятые краснопузые коллонизаторы думали тока о своей эпохе и заложили бомбу замедленного действия под Наш Тауельсиздык....