NG.kz Львов: архитектурный, пряничный, смачный



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 06:29 Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.

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