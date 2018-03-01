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§ NG.kz
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.
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Все просто
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 01.03.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Предлагаю сравнить с Рязанью.

А может все таки с Астаной.

§ yudjin
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5146
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Предлагаю сравнить

тоже можно..
недавно дядька живущий в белорусском РАЙЦЕНТРЕ Лельчицы поделился фото обычной районной библиотеки:


сразу вспомнилась наша ГОРОДСКАЯ :


вот и весь подход: или украсть и возвыситься, или работать на совесть.
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§ Victor Yang
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10385
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
у нас же любят сравнивать Костанай с Челябой

Их-то как раз и можно сравнивать. Ну разве что один миллионник, а второй - нет.
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Хохол
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 01.03.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они рискуют потерять памятники многовековой архитектуры.

Оооо , многоУважаемый Виктор опечалился чужой многовековой культурой ? Как то попалась статья в интернете про финские территории . Как отличаются города которые в результате войны оказались поделены на Финские и Российские . Надеюсь озвучивать не надо где порядок , чистота и бережное отношение .

§ Адам
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 914
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 03.03.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ХVII веке Львов стал первым городом Украины, который подсмотрел у соседней Вены, где и как открывать кофейни, поэтому его не зря считают украинской столицей кофе.


А в 17 веке была Украина? :-o
И город Львов был украинским?.. :lol:
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§ Don Mikel
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
Don Mikel


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 02.02.12
Отправлено: 03.03.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бендеровское логово.А так город конечно красивый.
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§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 00:16
Комментарий удален модератором.
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