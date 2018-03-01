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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.03.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Соскучился , по "Седовласый худощавый мужчина в очках, руки на груди скрещены. " , щас малость подлечится и опять по - красному пойдёт

уже успели соскучиться? Я вот тишину поймал. Оказывается здорово. Не во что не встревать. Очень злобная переписка идет на форуме. В жизни же мы так не ругаемся. С коллегами, с соседями. Может оттого, что ответки боимся? Насчет переименования улиц. Завидую коллегам из Астаны. Бывалый пишет, что раз в квартал ихний акимат выпускает указивку для своих служб и почтальонам. С перечнем десятков улиц, как они теперь называются. Вот и вся демократия и плюрализм по астанински. Разве это возможно?

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.03.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я был прав - пролечили .

1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.03.18 - 05:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной тык мык засветился. Даже не утруждают себя созданием фальшивых и убогих ников. Трусливые создания!!! Куда модер смотрит? Нургельды и на пушечный выстрел не подпускал таких писак. :-o

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.03.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Погоняло это у тебя, так как везде тебя тут гоняют. Мания преследования смотрю как и у оцифрованного появилась?
Болезнь сия заразная, но... если про меня не забываешь, то это уже хорошо. :lol:

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.03.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
злобная переписка идет на форуме

Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Трусливые создания!

Цитата:
1952/доктор СИЗО:
тык мык засветился

Ненадолго . хватило

1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.03.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Ненадолго . хватило

правда глаза колет? Есть, что сказать людям? Нет? Тогда проваливай отсюда по известному адресу из 3 букв!!!

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.03.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
отсюда

Случаем хохлик с тобой зельем не поделился?
Чего такой воинственный Баке?))

§ Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4522
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 02.03.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Случаем хохлик с тобой зельем не поделился?
Чего такой воинственный Баке?))

Батарейку на кардике сменил или подзарядил просто ))) ;-) ;-)
Профайл

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.03.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Тогда проваливай отсюда по известному адресу из 3 букв!!!

это . токо когда ты впереди дорогу покажешь

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.03.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Цитата:
ваще:
Ненадолго . хватило
правда глаза колет? Есть, что сказать людям? Нет? Тогда проваливай отсюда по известному адресу из 3 букв!!!


и в этой ветке напишу . 28-1-2 числа на форуме я не писал.
гость-вайпер под моим именем писал какую то чушь.
уши его конкретно торчат.
я ошибок граматических не совершаю,
и слов "токо", "че" не употребляю при письме..

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
28-1-2 числа на форуме я не писал.

Не доказуемо .Цитата:
ваще:
под моим именем

Когда зарегестрируешься , тогда и претензии . ;-)

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.03.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и как то подзабытый вечерний намас..
Кушаем то мы всегда..
Едим чтобы жЫть и жЫвем чтобы есть..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.03.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Здоров , ты дружище :lol: поесть , я бы с тобой не рискнул за стол сесть ;-) . Кетчуп то , зачем ? сурпу с уксусом и перцем замешал и всё . :lol: :lol: :lol:

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4011
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.03.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кушаем то мы всегда..
Едим чтобы жЫть и жЫвем чтобы есть..

в общем, пост не соблюдаешь)))))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Кетчуп то , зачем ? с

Кетчуп не я ем и майонез тоже..
Это они салат со свеклой там будут чем то мешать.
Я свеклу с чесночком дал, катык, манты и после чай..
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