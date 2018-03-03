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≡ 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.18 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, весной полицейские ежегодно усиливают контроль за владельцами домашних животных в связи с увеличением жалоб от граждан на бродячих животных.
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Бывалый
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марина:
Вы вообще нормальный?

И это вопрошает человек, процитировавший зачем-то всю длиннючую простыню... /*фейспалм кровавый*/

Собачник
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока существуют такие люди...жестокие...любящие только себя...несчастные душой...ненавидящие братьев наших меньших...Такая война вечная будет между собачниками и не любителями...Кто тут пишет...против собак...мне Вас жаль...Вы несчастный человек....не познавшую настоящую любовь...верность...и дружбу....Вы готовы предать...изменить...и это все ФАКТ!

Падлец Якин
Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в...




Отправлено: 03.03.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Собачник:

Пока будут неадекватные люди держащие у себя дома бойцовских и подобных разных овчарок .собак ,которые кусают а сколько было случаев с смертельным исходом. Детей убивали ваши собаки. Про налоги мне пофиг, ну вот на учет таких собак и владельцев нужно точно ставить.
Владельцев хаски и такс и т.п можно не трогать эти породы безопасны.
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