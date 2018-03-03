Падлец Якин Re: 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в... #32







Отправлено: - 23:17 Цитата: Собачник:



Пока будут неадекватные люди держащие у себя дома бойцовских и подобных разных овчарок .собак ,которые кусают а сколько было случаев с смертельным исходом. Детей убивали ваши собаки. Про налоги мне пофиг, ну вот на учет таких собак и владельцев нужно точно ставить.

Владельцев хаски и такс и т.п можно не трогать эти породы безопасны.