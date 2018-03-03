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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.03.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
писанина гостя вайпера под моим ником 28-1-2 матра
просто смешна. клиент уже тупить начал.
он не знает что чушь я не пишу
и ошибок грамматическихне допускаю.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.03.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
матра

Цитата:
ваще:
грамматическихне

Оно и видно , перебрал теперь оправдывается . :-x

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
вайпера

Похоже , ты сам вайпер и есть , много внимания уделяешь . Аuf den

armen Makar fallen alle Zapfen !

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.03.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на воре и шапка горит.
иначе зачем бы ты оправдывался.
прекрати эту грязную игру.
только появился и ведешь себя подло.
да и комментарии какие то тухлые.
причем во всех ветках повылазил под моим ником.
я же тебе сказал, обзовись хоть собакиным, хоть козюлькиным.
это будет честная игра.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13460
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце марта,у одного немецкого товарища-
День Рождения. Хочу ему подарок сделать.

Ехать придётся в Гамбург,а если Бдительные,
полицейские - проверят Багажник и найдут-
тюрьма - обеспечена?... :-o :-o :-o
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.03.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не стоит , содержимое может и не обрадовать , что - нибудь из спорттоваров вполне , я считаю , подошло бы .Цитата:
ваще:
прекрати эту грязную игру.

Цитата:
ваще:
ты оправдывался

Я то не оправдываюсь , а ты и есть вайпер .

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13460
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Не стоит , содержимое может и не обрадовать

Да коллекция у него. Стеллаж - на всю стенУ.
Чего у него только - нет... :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.03.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
коллекция у него.

Если так , то конечно подойдёт .

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13460
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Если так , то конечно подойдёт .


А в нижней части снимка,ППШ - лежит.
Но он стеклянный,какому нибудь Деду
подарю.Помнят - наверное?... 8-)
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
.Помнят - наверное?

Если местный , то кондратий хватит его , зачем ? Помнят они всё .Цитата:
drakon:
он стеклянный,

Я обратил внимание , но топорный какой то .

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13460
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот этот пацан,на переднем плане,что

делает? Разносит - газеты,2 раза в неделю.
Среда и суббота. Заработок в месяц до
200 €,в зависимости от того,сколько
газет - ты разносишь. Я тоже развозил
1.5 года,правда в лесу,на машине... :lol:
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