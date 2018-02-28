Цитата: Моше:

Прихвостень, одним словом. По началу Хохол таким не был, боровская трясина, очевидно, совсем расклеила человека. Или нищета колхозная

А я тебя Моша считал своим лучшим другом . А ты ? Кстати о нищете , проблемы у меня , как у Американцев . После совка и голодных 90-х , сегодняшнее изобилие и достаток требует огромной силы воли что б ограничить себя в еде (эт я тебе про нищету) . А почему многоуважаемый Моша , ты назвал меня прихвостенем ? Тебе чужды и непонятны мои взгляды и моё мнение ? Ну так это не является причиной для оскорбления . Тебя я например ни когда не обзывал нехорошими словами , хотя твой образ жизни и твоё видение мира мне тоже не понятен и неприемлем . Надо же как то толерантнее быть к друг другу , мы ж всё таки не какие то фашисты или коммунисты .