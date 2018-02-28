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≡ В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложения о переименовании некоторых сел и сельских округов, которые поступили в облмаслихат и облакимат, обсудили сегодня, 28 февраля, на заседании общественного совета Костанайской области.
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§ 112
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9716
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.03.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
нищета колхозная,

Хех..
Откуда в тебе такая неприязнь к деревенским людям, пусть и небогатым?
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ддд
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 03.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
ут скорее дань -националистам местным отдают ,что бы за 25 лет прикорм и им достался .заседание на национальном языке в правительстве -это тоже из этой серии,

каким националистам? прохмелись. на ютьюбе есть видео,где буканов требует от ответсвенных за поручение, чтоб щербаковку назвали именно им хакимжановой,а не кобланды,как хотели местные жители.

Хохол
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 03.03.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Прихвостень, одним словом. По началу Хохол таким не был, боровская трясина, очевидно, совсем расклеила человека. Или нищета колхозная

А я тебя Моша считал своим лучшим другом . А ты ? Кстати о нищете , проблемы у меня , как у Американцев . После совка и голодных 90-х , сегодняшнее изобилие и достаток требует огромной силы воли что б ограничить себя в еде (эт я тебе про нищету) . А почему многоуважаемый Моша , ты назвал меня прихвостенем ? Тебе чужды и непонятны мои взгляды и моё мнение ? Ну так это не является причиной для оскорбления . Тебя я например ни когда не обзывал нехорошими словами , хотя твой образ жизни и твоё видение мира мне тоже не понятен и неприемлем . Надо же как то толерантнее быть к друг другу , мы ж всё таки не какие то фашисты или коммунисты .

* drakon
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13460
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё вы тут - делаете?
Уже - переименовали... :lol:
Профайл
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