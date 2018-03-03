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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В феврале мне довелось, проехав к югу чуть ли не весь Казахстан, очутиться в Туркестане с его знаменитым мавзолеем Ясави (Яссауи). Не буду в очередной раз сотрясать воздух восклицаниями о том, что где-то и что-то там лучше, чем у нас. И у нас немало такого, что достойно внимания. И все-таки поразмышлять есть над чем.
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Маркс
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У китайцев есть проклятие - "Чтоб ты жил в эпоху перемен!", приписываемое Кун Фу-цзы. Жить в стабильном обществе гораздо комфортнее, чем постоянно пытаться подстроиться под новые условия, правила и обстановку, затрачивая на это нервную и физическую энергию. А когда никто не знает, как правильно что-то сделать и никто не хочет брать на себя ответственность, тогда и прикрывают все эклектикой, находясь при этом в режиме постоянного доделывания, а еще лучше - переделывания уже существующего.

Народный контроль
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призываю Всех горожан нашего города выйти весной на субботник по высадке саженцев благородных сортов деревьев и кустарников!

киркорофф
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Призываю Всех горожан нашего города выйти весной на субботник по высадке саженцев благородных сортов деревьев и кустарников!

У тебя какая-то форма психических противоречий. В одних статьях ты всем с иным мнением предлагаешь "чемодан-вокзал", в другой - "Всех" зовешь на субботник с саженцами. Весна?

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории
112


(Пользователи)
Сообщений: 9716
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.03.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
еще лучше - переделывания уже с

Хех..
Это что, по твоему перемены?
Перемены дорогуша были в конце 80х..
А это просто переделки, потому что не у кого спрашивать, ты боишься, он боится, все боятся на себя взять ответственность..
Вот и переделывают каждый на свой лад, потому что всем плевать, даже тов. Бондаренко..
Профайл

Маркс
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Призываю Всех горожан нашего города выйти весной на субботник по высадке саженцев благородных сортов деревьев и кустарников!

А что, уже нечего пилить?

безумец
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сохранить для потомков *расстрельную красную стену* - этого для истории хватает с лихвой,,глядя на эти ценности для народа можно при рождении выдавать вместо свидетельства билет на тот свет,,,только у нас брат убивает брата ,а потом ставим обоим памятники и называем их именами улицы,,все журналисты дома у себя не живут же устаревшей обстановкой и не пользуются старыми автомобилями,,,если сделали шаг в будущее,то все прошлое нужно оставить в прошлом времени,иначе это прошлое своим видом будет напоминать о себе в извращенной форме,,,

§ Медный
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.03.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Призываю Всех горожан нашего города выйти весной на субботник по высадке саженцев благородных сортов деревьев и кустарников!

Предложение хорошее и верное. Укажу лишь несколько недочётов.
1. Кто заплатит за сие мероприятие... труд понятно бесплатен. А транспорт, саженцы?
2. Благородные сорта. Нужно под конкретный климат выбирать. И тут могут быть совершенно не благородная "растительность"

Весной готов участвовать
Профайл

Народный контроль
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
1. Кто заплатит за сие мероприятие... труд понятно бесплатен. А транспорт, саженцы?
2. Благородные сорта. Нужно под конкретный климат выбирать. И тут могут быть совершенно не благородная "растительность"

Насколько мне известно, в Костанайском районе есть питомник где районируют и выращивают разные саженцы. Просто надобно обратиться к акиму области с дельным предложением. И в дальнейшем взять шефство над этими саженцами.

предложение
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Кто заплатит за сие мероприятие... труд понятно бесплатен. А транспорт, саженцы?

А пусть акимат и оплатит
НГ, а давайте действительно организуем что-нибудь в этом роде.
Если объявить задолго, больше народу узнает, можно еще ТВшников подключить.

ваще
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

я выйду . когда
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