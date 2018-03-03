NG.kz Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:08 В феврале мне довелось, проехав к югу чуть ли не весь Казахстан, очутиться в Туркестане с его знаменитым мавзолеем Ясави (Яссауи). Не буду в очередной раз сотрясать воздух восклицаниями о том, что где-то и что-то там лучше, чем у нас. И у нас немало такого, что достойно внимания. И все-таки поразмышлять есть над чем.

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