Серый волк Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9445

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:31 На южную окраину Затоболовки пришла весна.

Солнце усердно плавило пыльные и нищие остатки снега, нагревало ухабистые колдобины дороги, которую местные чиновники по отчётам недавно отремонтировали, и от луж заполняющих ямы даже шел легкий парок местных испарений. Невырубленные ещё местами останки деревьев на обочине готовились к весне, набухали почками и гнали соки к будущим листьям. За обветшалым забором, нагревался солнцем старый едва живой и почти не отапливаемый из экономии дурдом, оставшийся ещё с времён исторического материализма.



Это была даже не совсем южная окраина. Дурдомы раньше строили подальше от людей нормальных и этот был не исключение. Несколько разномастных корпусов, построенных в прошлое время стояли за забором фактически далеко за посёлком на второстепенной районной трассе.

Потом времена кардинально поменялись. И трасса стала даже неким подобием ведущей в новую столицу. Что впрочем выразилось только в покраске одной стороны забора перед дежурным визитом в отдаленные регионы. Ну и ещё в намазывании ям тонким слоем фальшивой асфальтобетонной смеси, которую ни одна лаборатория без взятки асфальтом не признавала.



Сейчас солнце первых дней весны отражаясь от многочисленных луж весело врывалось в окна дурдома. В палатах днем стало тепло, медикаментов по чудовищно жутким госзакупкам на этот год ещё не купили и обитатели дурдома стали дружно отходить от долгой холодной зимней спячки, разбуждаемые и согретые озорным солнцем!



На второй день весны в привилегированном отделении буйных ономастических паталогий всё кипело! Пациенты переименовали кровати, матрасы, подушки, наволочки, пододеяльники и простыни. Главный коридор отделения от лестницы торжественно и с воодушевлением приобрел новое название, труднопроизносимое, но что-то связывающее с независимостью.

Проходы между кроватями один за одним получали новые названия взамен старых.



Столовые приборы к счастью пациентам не оставляли в целях безопасности, и одной проблемой было меньше. А то новые названия старых истёртых алюминиевых ложек никто бы не смог запомнить.



Из подручных материалов на главном перекрёстке отделения, между туалетом и ординаторской было установлено произведение искуства наспех смастеренное из подручных материалов. Несуразное по пропорциям изваяние состояло из больничной тумбочки, на которой из обломков стульев слепленных грязью угадывался всадник на лошади грозно смотрящий в сторону запада. Точнее в сторону въезда в дурдом, находящегося в западной стороне, но получилось символично!



На третий день весны, гормоны, солнце, отсутствие лекрства, и бурление наконец прорвало.

После завтрака наиболее буйные в такт колыхаясь на прикрученных к полу стульях столовой затянули хором: Переименовать! Переименовать! Переименовать! Менее буйные просто выли от удовольствия. Уууууууу! И так же в так раскачивались на стульях! Баба Маня из кухни предусмотрительно отобрала всю посуду и приборы, но процесс уже было не остановить.



Делегация в полосатых и уныло серых пижамах весело шлёпая по лужам убитой дороги шла в сторону Затоболовки скандируя Ууууаааа Рыыыыы! Переименовать, переименовать!

А почему ещё наша резиденция Затоболовка не переименована??? А???

Переименовать - Переименовать отвечал дружный хор нескольких бредущих с горящими глазами. Обычно у них обострялось весной, как и у прочих, но у этих намного лучше получалось, к лету переименовательский пыл спадал и они больше перебирались помогать дачникам бороться с урожаем на ближайших дачах. Тут уже не до ономастизации, когда урожай зреет, так один два раза в месяц обратиться с инициативой.

Колонна не замечала выбоин и шлепала по лужам. Чавк, чавк, шлеп, плюх, в акимат! В акимат! вакимат.... поддерживали их другие идущие! Аким наш друг! Аким наш друг!



Аким был совсем неместный, назначенный после проворовавшегося другого неместного, но привезённого из отдаленного района с направления дурдома. Нынешнего сюда привезли и посадили издалека, после того как у него большая группа добродушных граждан ономавахобастеров обожралась чего-то нехорошего и стала палить на улицах из ружбаек, захваченных в ближайшем охотничьем ларьке на первом этаже пятиэтажки.



Акиму было всё равно. Ну ровно совсем. Дальше костанаев ссылать некуда, а тут тепло, далеко от столиц, мыши не беспокоят, беспокоит только население. Грамотных всё ещё иногда встречается немного, несмотря на все усилия отдела по ликвидации образования. Мы им и бессмысленные лозунги на бывшей улице Ленина вешали про сапасыну, мы и все книжные магазины продали и мясом в них торгуют и китайским хламом, и библиотеки позакрывали и культур-мультур портили, сокрушались в отделе. Ничего не помогает! Традиции.



Аким смотрел на пустынную вырубленную площадь в окно, по которой ветер гонял обрывки насильно выписывамых бюджетникам газет с его передовицами об успешных отчётах перед населением района Аэропорт в спортзале. Как раз на площади появились фигуры в полосатых и уныло серых пижамах. Переименовать! Переименовать, доносилось даже сквозь стеклопакеты и фальшивый китайский алюкобонд облицовки. Абр, абр, абырвалг, елсиздык, сапасына... маслюхат с нами! аким с нами!

Какие милые люди, подумал аким! Вот оно моё городское сообщество. У меня получилось. И это даже лучше чем те, в актюбинске!



Шел третий день весны. Обострялось!







[Исправлено: Серый волк, 03.03.2018 - 17:33]