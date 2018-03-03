ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11374







Отправлено: - 19:16 на воре и шапка горит.

иначе зачем бы ты оправдывался.

прекрати эту грязную игру.

только появился и ведешь себя подло.

да и комментарии какие то тухлые.

причем во всех ветках повылазил под моим ником.

я же тебе сказал, обзовись хоть собакиным, хоть козюлькиным.

это будет честная игра.