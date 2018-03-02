Цитата: Икар:

Интересно, локация по спутникам или по сетям оператора сотовой у них подключена?)

Какие сети опсосов?

Ты о чем?

Там была бы точность с лучшем случае плюс/минус квартал-другой...

Уж тебе ли этого не знать?