Цитата: ТАНОМИ:

Когда Казахстан депортирует некоренных (которые тут жили столетия, строили, создавали, называли) вон, тогда может переименовывать всё и вся.

А ты не садомазохист ? Зачем требовать сделать тебе больно ? Тебе дают возможность мирно жить и работать , а ты при этом кричишь сделайте мне больно и депортируйте . У тебя есть же выбор если всё так в невмоготу , продать всё и переехав купить равноценное в ту страну где до сих пор поклоняются памятникам Ленина и восхваляют Сталина . При депортации если ты не знал , тебя оставят без штанов и выкинут на произвол судьбы . Как твои любимые коммунисты любили делать в своё время .