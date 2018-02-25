Цитата: Бывалый:

Цитата:Так что же думать простому человеку?Для начала - именно научиться думать.Чтобы не кидаться бездумно под громкие лозунги.Когда научатся - остальное приложится.Цитата:кто же был истинным патриотом своей страны – /// или те, кто действительно сохранил, защитил свою страну, воссоздал великую державу – СССР?Сохранил, защитил, воссоздал...Предварительно ввергнув ее в пучину несчастий и развала?Офигеть, герои и патриоты...Упаси боже от таких патриотов и героев.[Исправлено: Gljuk, 26.02.2018 - 11:59]

Цитата: Бывалый:

А для развития интеллекта тебе поможет подсказка о том, что погибшие защищали не СССР, а как раз наоборот - они были против ГКЧП, которые хотели аккурат (внезапно!) сохранения СССР.То есть тут защитники СССР - это как раз члены ГКЧП.но 200 тыс москвичей собрались на митинг и забузили.В итоге защитников СССР, которые как раз не предали страну, верности которой они присягнули, бросили за решетку.Я уж молчу про тебя, свалившего на другую Родину, где ты пристроил свою *опу в тепло.[Исправлено: Gljuk, 26.02.2018 - 13:04]



Интересно как и кто такой Глюк, исправляющий коменты некоторых серых и какое он к ним вообще имеет отношение?