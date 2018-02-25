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§ NG.kz
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Красной армии 23 февраля – столетний юбилей. И вновь откровенному шельмованию подвергаются символы периода становления Советской власти в 1918 году. Так что же думать простому человеку?
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§ Медный
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.03.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В основе организации этих ярмарок лежит коррупционное по своей сути явление...

это ты неподумавши так говоришь о нынешних организаторах ярмарок - акиматах? :lol:
Профайл

§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.03.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:Так что же думать простому человеку?Для начала - именно научиться думать.Чтобы не кидаться бездумно под громкие лозунги.Когда научатся - остальное приложится.Цитата:кто же был истинным патриотом своей страны – /// или те, кто действительно сохранил, защитил свою страну, воссоздал великую державу – СССР?Сохранил, защитил, воссоздал...Предварительно ввергнув ее в пучину несчастий и развала?Офигеть, герои и патриоты...Упаси боже от таких патриотов и героев.[Исправлено: Gljuk, 26.02.2018 - 11:59]

Цитата:
Бывалый:
А для развития интеллекта тебе поможет подсказка о том, что погибшие защищали не СССР, а как раз наоборот - они были против ГКЧП, которые хотели аккурат (внезапно!) сохранения СССР.То есть тут защитники СССР - это как раз члены ГКЧП.но 200 тыс москвичей собрались на митинг и забузили.В итоге защитников СССР, которые как раз не предали страну, верности которой они присягнули, бросили за решетку.Я уж молчу про тебя, свалившего на другую Родину, где ты пристроил свою *опу в тепло.[Исправлено: Gljuk, 26.02.2018 - 13:04]


Интересно как и кто такой Глюк, исправляющий коменты некоторых серых и какое он к ним вообще имеет отношение? :lol: 8-)
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§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.03.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Были прецеденты что народ тупил и не мог открыть, потому и вставляю с пробелами.Но ты до этого варианта не допер.

Да ну, я лично ещё не встречал. Нет конечно можешь и дальше свои пробелы вставлять. Дело твоё, просто глупо однако ;-)
Да и без них проще всё-таки как то, а уж если есть необходимость :-x Цитата: что народ тупил и не мог открыть" то лично мне проще дописать, чем твои пробелы удалять. Но если ты пишешь для "что народ тупил и не мог открыть". Ну извини, я не причём. Сам сказал.

[Исправлено: elektron, 02.03.2018 - 19:11]
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Бывалый
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 03.03.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Интересно как и кто такой Глюк

У даже на это не хватает мозгов?
Чо уж проще-то - посмотреть профиль этого пользователя и понять кто он таков...

Бывалый
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 03.03.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да ну, я лично ещё не встречал.

Ааа, ну если ты не встречал, то конечно же этого не существует в мире, да. ))))))
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