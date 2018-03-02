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§ NG.kz
Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Онлайн-сервис "Умный транспорт" для пассажиров городского транспорта будет работать в рамках проекта "Умный город". Тестовую работу сервис начал 26 января и вплоть до 1 марта проводилась отладка системы.
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Бывалый
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Интересно, локация по спутникам или по сетям оператора сотовой у них подключена?)

Какие сети опсосов?
Ты о чем?
Там была бы точность с лучшем случае плюс/минус квартал-другой...
Уж тебе ли этого не знать?

§ Victor Yang
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10380
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тормознутое приложение. Я еду в автобусе. Локация автобуса отстаёт на квартал.
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§ Медный
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.03.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
на внешней подвеске возили

думаю как щеглами за бампер держась )) кто удержался тому и хорошо, а кто посмелее, тот на своей остановке сам катапультировался :-)
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Учунбечище
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Infobus было хорошее приложение, правда там только 21 и 27 маршруты были, зато корректно работала, я даже ей в Астане пользовался.

Учун
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тормознутое приложение. Я еду в автобусе. Локация автобуса отстаёт на квартал.

Даже Яндекс такси бесплатное лучше машину отображает. А тут "Цифровой город", денег видать вбухано капитально.

Народный контроль
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверила в реальном времени 10 маршрут ,геолокация автобуса запаздывает на 31 секунду! А так вообще молодцы конечно!

Пешим ходом
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня проверил приложение на телефоне, отлично работает. Это очень удобно. Не было замечено косяков. С работы вышел смотришь, где автобус идет в реальном времени, обалденно.

§ Victor Yang
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10380
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.03.18 - 07:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешим ходом:
Не было замечено косяков. С работы вышел смотришь, где автобус идет в реальном времени, обалденно.

И будет Нурлыкун? Вчера когда стоял на остановке, следил за автобусами. Один только совпал прямо точно. По-моему, 3 маршрут. А 25,видимо, самое дешевое оборудование закупил и отставание немаленькое. И да - названия улиц на карте старые :-P.
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