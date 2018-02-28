/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
§ NG.kz
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложения о переименовании некоторых сел и сельских округов, которые поступили в облмаслихат и облакимат, обсудили сегодня, 28 февраля, на заседании общественного совета Костанайской области.
Читать новость

§ КГСПС
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
когда всё развитие сводилось кого то догнать , перегнать и самое главное доказать , но доказать не себе , а другим

Что сейчас и делается в королевстве кривых зеркал KZ.
Профайл

Директор Пляжа
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 02.03.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Власть поменялась, право решать перешло к другой группе людей - именно это важно

Ну вот и расчехлился.
А власть у нас для кого?
А кто власть выбирает?
А народ для чего?
Значит прошлую власть, с подобными решениями, ты хаешь, но если она поменялось, то теперь это уже нормально?
Ох и заговариваешься ты и сам себя же топишь. Как и власть впрочем ))

§ Икар
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4522
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 02.03.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В каком государстве?
Где оно вообще?
Было в одном - стало в другом.
В чем же разница-то?

Это государство, что земли потеряло или приобрело?
Каким было - таким и осталось и своим наследием не дорожит, все в угоду первому делают.....
Пройдет время и память о первом при первом удобном случае сотрут. И не будет в Астане ни музея ни парка первому..., закон бумеранга надеюсь не забыл...
Профайл

Бывалый
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 02.03.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Каким было - таким и осталось

Его не было.
Оно образовалось.
А другое почило в бозе.
Но, еще раз: не важен процесс, важен результат.
А результат таков, что властвуют и принимают решения - другие.
Что непонятного?

Бывалый
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 02.03.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:

Вот я и вопрошаю: а что - следовало депортировать? Ну чтоб вы не ныли что-де тут переименовывают...
Немцы же не ноют что Кениг переименовали...

ТАНОМИ
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 02.03.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Немцы же не ноют что Кениг переименовали...


Там не кому ныть. Даже тем, кто помогал, не дали советское гражданство. Депортировали всех. Как возмездие. Вы нас, имевших общую страну, общую историю, вместе перенесших все катаклизмы, плечом к плечу стоявших в боях, оставшихся и принявших, как само собой разумеющееся, гражданство Казахстана приравниваете к ним? Используя Вашу коронную фразу: Вы в своём уме?

Бывалый
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 02.03.18 - 17:07
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 02.03.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
принявших, как само собой разумеющееся, гражданство Казахстана

А у вас были другие варианты?
Или вы забыли сколько неудобств получили бы на свою голову, не поставив серый прямоугольный штамп на всю площадь оборотной стороны корочки серпасто-молоткастого?

ТАНОМИ
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 02.03.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А у вас были другие варианты?


О других вариантах пусть вам расскажут миллионы уехавших

Цитата:
Бывалый:Или вы забыли сколько неудобств получили бы на свою голову, не поставив серый прямоугольный штамп на всю площадь оборотной стороны корочки серпасто-молоткастого?


Расскажите поподробнее, какие неудобства ожидали нас... А то мы, ни грамма не заморачиваясь, приняли гражданство по умолчанию. И уж ,конечно, не из-за каких-либо опасений, а по убеждению. Кадровики на работе организовали получение уд. личности для всего коллектива. Вы опять домысливаете, исходя из своего менталитета....

Хохол
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 02.03.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Когда Казахстан депортирует некоренных (которые тут жили столетия, строили, создавали, называли) вон, тогда может переименовывать всё и вся.

А ты не садомазохист ? Зачем требовать сделать тебе больно ? Тебе дают возможность мирно жить и работать , а ты при этом кричишь сделайте мне больно и депортируйте . У тебя есть же выбор если всё так в невмоготу , продать всё и переехав купить равноценное в ту страну где до сих пор поклоняются памятникам Ленина и восхваляют Сталина . При депортации если ты не знал , тебя оставят без штанов и выкинут на произвол судьбы . Как твои любимые коммунисты любили делать в своё время .

ТАНОМИ
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 02.03.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать...не иначе как проходили обучение участников информационной войны

§ elektron
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.03.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать...не иначе как проходили обучение участников информационной войны

Да не всё намного проще, один да возможно профессиональный тролль, но другой только его "поднекивание"
http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=737563&topic_id=33224&forumid=1#737563
Здесь всё преобразование :lol:
Профайл

Антон Иванович
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 03.03.18 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долой переименования !

§ Медный
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.03.18 - 03:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать...

умеют, да ещё и любят :-)
Профайл
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Сергей_я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 194
Пользователей: 1
Всего: 195

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх