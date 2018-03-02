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§ NG.kz
На сессии Костанайского областного маслихата обсудили, как исполняется законодательство РК, защищающее права инвалидов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 марта вопрос об исполнении законодательства РК по защите прав граждан с ограниченными физическими возможностями рассматривали с участием акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, секретарей районных маслихатов, а также заместителей акимов районов, курирующих социальные вопросы.
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мать инвалида
Re: На сессии Костанайского областного маслихата обсудили, как...




Отправлено: 02.03.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было несколько единичных случаев, когда с инвалидами заключили договор, но потом, через неделю – расторгли, - возмутился Сова. позор! сам взял человека инвалида и через 60 дней его уволил нагло!!!!! позор

Гость
На сессии Костанайского областного маслихата обсудили, как исполняется законодательство РК, защищающее права инвалидов




Отправлено: 03.03.18 - 09:00
Комментарий проходит проверку.

Гость
На сессии Костанайского областного маслихата обсудили, как исполняется законодательство РК, защищающее права инвалидов




Отправлено: 03.03.18 - 09:06
Комментарий проходит проверку.
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