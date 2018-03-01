Buba Re: На подряд - как в рабство #1







Отправлено: - 08:01 Вот сейчас тролли акиматовские начнут переобуватся на лету . И что там писали про 90-тые ? Может у нас в Акиматах как раз то и 90-тые сидят и ведут как обыкновенные бандиты . Хоть что то у нас суд выносит решение не смотря на власть . Ждем финала этой эпопее . Особенно по акиму Аркалыка дважды судимым может все таки реальный срок получит за свои махинации или как всегда Рафик не виновен