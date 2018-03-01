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§ NG.kz
На подряд - как в рабство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 февраля судья Специализированного экономического суда Айнур Нурбаева своим решением признала ее незаконной. Таким образом, индивидуальный предприниматель Сергей Борсук, заключивший по итогам конкурсов договоры № 49 и № 50 с отделом ЖКХ Аркалыка, в очередной раз выиграл в суде право получить оплату за свою работу.
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Buba
Re: На подряд - как в рабство




Отправлено: 01.03.18 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сейчас тролли акиматовские начнут переобуватся на лету . И что там писали про 90-тые ? Может у нас в Акиматах как раз то и 90-тые сидят и ведут как обыкновенные бандиты . Хоть что то у нас суд выносит решение не смотря на власть . Ждем финала этой эпопее . Особенно по акиму Аркалыка дважды судимым может все таки реальный срок получит за свои махинации или как всегда Рафик не виновен

§ сайлау курманов
Re: На подряд - как в рабство
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.18 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таких истории в каждом городе полно , что из рук вон плохо работают во всех конторах обязанные блюсти закон и порядок , видимо страна погружается в лихие 90-е , что очевидные вещи надо доказывать судом и тыкать мордой зажравшихся чиновников на исполнение законов
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ТАНОМИ
Re: На подряд - как в рабство




Отправлено: 01.03.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть ещё, оказывается, порядочные принципиальные судьи - Айнур Нурбаева.

Читатель 1
Re: На подряд - как в рабство




Отправлено: 01.03.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся картина налицо. Только супертупой не увидит причинно-следственных связей.

Азамат
Re: На подряд - как в рабство




Отправлено: 01.03.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники -,,неприкосновенны,,! отмывают государственные деньги и никого не сажают за воровство и махинации.Факты налицо!Куда смотрит прокуратура города??????? Всё разворовывают ,, слуги народа,, Аркалыка......

Катерина
Re: На подряд - как в рабство




Отправлено: 01.03.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня особенно интересует бездействие антикоррупционной службы в данном деле. почему кого то сажают за 40000 тенге, а кто-то государство дурит на миллионы и по прежнему сидит в своем мягком кресле? не нужно быть юристом даже, чтобы понимать всю абсурдность сложившейся ситуации. Судье большое уважение за смелость противостоять давлению!!!

архимед
Re: На подряд - как в рабство




Отправлено: 01.03.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесконтрольность, вседозволенность, умение врать, расхлябанность, ничегонеделание, желание утащить из казны с покладистыми подрядчиками, вот главные коньки на чем жиждется коррупция! Неужели первый в области не видит этого! Эти действия акима г. Аркалыка нужно расценивать как подготовку к чему-то нехорошему! Поживем увидим!

Читатель 1
Re: На подряд - как в рабство




Отправлено: 02.03.18 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да видят они всё....только ведут себя странно)))

С Аркалык
Re: На подряд - как в рабство




Отправлено: 02.03.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обидно просто!!просто не дают работать ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ!
Вот дети этих чиновником сидят в садике или дома,и гордятся родителями!Вот мой папа АКИМ (аким области)а мой папа начальник ЖКХ!
ВОТ КАК ИМ НЕ СТЫДНО СМОТРЕТЬ им В ГЛАЗА!
И КОРМИТЬ СВОЮ СЕМЬЮ ВОРОВАННЫМИ ДЕНЬГАМИ!за те взятки
И за те же деньги которые они должны были пойметьс этого ТЕНДЕРА!
Задумайтесь люди!
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