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§ NG.kz
Новости незалежной ономастии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта состоится собрание местного сообщества с повесткой дня — изменение статуса поселка Затобольск и его переименование.
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кукан
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 02.03.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат:
Вношу предложение так как Тобыл(Тобол) у нас есть в Костанайской области это Тобыл( станция и ПГТ Тобол) избежать путаницы.Назвать город Затобольск новым именем Жана Тобыл то есть по русски звучит Новый Тобол

Нурлыкуновск, не?

Виктор
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 02.03.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги на переименования (никому, даже самым безмозглым патриотам не нужные) - отдать на субсидии общественному транспорту и не повышать стоимость проезда. Можно же в порядке исключения сделать хоть что-то полезное для людей.

Местный житель
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 02.03.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименование неизбежно, необходимо придти к единому мнению

§ Dron
Re: Новости незалежной ономастии
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 02.03.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ономасты раскочегарились. Город затобольск звучит очень даже хорошо. А вот то что переименование неизбежно это очень плохо! Они решили перевыполнить план в этом году?
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§ юля елиссева
Re: Новости незалежной ономастии
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.03.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зря старались,там сайт мёртвый раз в полгода обновляется,а что такое комменты они вообще не знают.

Гы! Лол! на этом забытом богом и читателями сайте никчемной районной госзаказной газетки появилось под статьёй целых три коммента! и все три одобрямсовские!
Мои комменты, естественно, не пропустили!
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§ Dron
Re: Новости незалежной ономастии
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 02.03.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Юля, еще пару часов назад Ваш коммент там был, при чем самый первый, Вы там пошутили про то как теперь будут называть девушек из новоиспеченного города. Верно?
А следующим комментарием был очередной вброс от ВЧКушки.
Так вот, мало того что они Ваш коммент удалили, так они еще и ВЧКушенский отредактировали, что бы он звучал еще патриотичнее.
Вот так вот! :-x

[Исправлено: Dron, 02.03.2018 - 17:14]
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§ Медный
Re: Новости незалежной ономастии
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.03.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный житель:
Переименование неизбежно, необходимо придти к единому мнению

Подавляющим большинством решили не переименовывать ;-)
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§ Медный
Re: Новости незалежной ономастии
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.03.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ещё подавляющим большинством можно решить другие вопросы на которые у кое кого не находится тямы :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Медный, 02.03.2018 - 19:06]
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§ yudjin
Re: Новости незалежной ономастии
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5144
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.03.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта в 11. 00 Золотой колос ждет всех готовых выпустить пар, НО решать будут анонимные 28 человек, якобы выбранные с 88 улиц посёлка. Каков подвох, однако...
Как это всё до смешного печально... какая-то "инициативная" группа предложила.
Вот скажите с какого перепугу посёлку со столетним названием и не имеющим никакого другого придумывать новое название?
Зацепились за приставку "ЗА", якобы не отвечает грамоте казахского языка. Дык, с самой грамотой то еще окончательно не разобрались... Да и не стоит здесь вообще приплетать грамоту, грамотные все пошли...
Это НАЗВАНИЕ, которое было дано тогда и тем, кто имел к этому прямое отношение и принимать его надо как название.
А следующее на очереди ЗАречное получается?
Не скроете вы за отмазками, пришлые временщики, свою подлую политику по отношению к трети населения...
я атеист, но надеюсь, вам воздастся...
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неравнодушная
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 03.03.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
ВЧКушенский отредактировали, что бы он звучал еще патриотичнее.
Вот так вот!

правильно :lol:
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