yudjin Re: Новости незалежной ономастии #83





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5144

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:40 18 марта в 11. 00 Золотой колос ждет всех готовых выпустить пар, НО решать будут анонимные 28 человек, якобы выбранные с 88 улиц посёлка. Каков подвох, однако...

Как это всё до смешного печально... какая-то "инициативная" группа предложила.

Вот скажите с какого перепугу посёлку со столетним названием и не имеющим никакого другого придумывать новое название?

Зацепились за приставку "ЗА", якобы не отвечает грамоте казахского языка. Дык, с самой грамотой то еще окончательно не разобрались... Да и не стоит здесь вообще приплетать грамоту, грамотные все пошли...

Это НАЗВАНИЕ, которое было дано тогда и тем, кто имел к этому прямое отношение и принимать его надо как название.

А следующее на очереди ЗАречное получается?

Не скроете вы за отмазками, пришлые временщики, свою подлую политику по отношению к трети населения...

я атеист, но надеюсь, вам воздастся...