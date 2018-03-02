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≡ Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на "Байконуре"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на "Байконуре"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца мая нынешнего года Казахстан станет космической державой. К этому сроку республика бесплатно получит от России стартовые площадки для ракет "Зенит" на космодроме "Байконур".
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Горячий бАшка
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага. Россия без Украины не потянет одну какую-то ракету??? Скорее Украина идею потянет на дно. Тема с сотрудничеством выгодна в перспективе всем. Но России это нужнее. Если только гипотеза с изобретением принципиально нового двигла для ракет и\или челноков подтвердится, то все станет на свои места

Все просто
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот именно.
Есть освоение, а есть использование.

Бывалый, тебя точно из больницы без таблеток выпустили.

§ drakon
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пацаны,где записывают в Космонавты?... :lol: :lol: :oops:
Профайл

Все просто
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пацаны,где записывают в Космонавты?

У Хохла, Дракош. А полетите на Бывалом.

Бывалый
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 13:39
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иногда коменты читать полезнее чем саму новость , местные аналитики все разжуют и разложат по полочкам за что им низкий поклон
Профайл Посетить вебсайт

PS
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит оплаты за зону падения не будет как понимаю?....Протоны будут запускать и 0 ответственности?...

§ Змея Подколодная
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.03.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а другая разрушена в результате аварии в 1990 году.


Ну че-то, как то я не знаю (Рената Литвинова) ))))
8-) 8-) 8-)
Профайл

Директор Пляжа
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Есть освоение

Это ты про американских астронавтов на Луне.
Да, деньги под эту тему, кто то не плохо освоил в Голливуде. :lol:

шолом вам
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Я думал для этого нужны как минимум "умы" и отрасль ракетостроения. Это все равно что сказать у меня есть гараж и до конца мая нынешнего года я стану счастливым обладателем Porsche Macan. Во насмешили!

А мне нравится.
Всуропили нам чемодан без ручки.
Не , ну а как иначе, халявы не будет
Касмична дэржава...

Товарищ Ын
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Это ты про американских астронавтов на Луне.


Так Бывалый до сих пор верит, что амеры были на Луне :lol:

Товарищ Ын
Re: Россия бесплатно передаст Казахстану площадки на...




Отправлено: 02.03.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть два варианта развития событий.
Плохой и не очень плохой.

Плохрой - содержание площадок стоит много денех, ракет с Украиной не построишь, а поэтому все железо будет продано в Китай ломом.

Не очень плохой, а иногда даже очень даже ничего - ракеты найдутся в России, площадка наша, прибыль от запусков делится между участниками почеснаку, растут собственные кадры.

Какой из них будет в реале - покажет время. Я надеюсь на не очень плохой 8-)
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