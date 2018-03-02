Цитата: ДДД:

А чо ты бы его не назвал отморозком в такой ситуации?

я бы - нет. Не тот у нас город, где люди пулеметами проблемы решают. Была бы Москва, или Украина, или хотя бы столица наша южная или северная. Но уж точно не Костанай.