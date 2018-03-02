/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная, оказался сувенирным		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная, оказался сувенирным
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баллистическая экспертиза ручного пулемета Калашникова, который изъяли у водителя "Ниссан Кашкай" 26 февраля около 23.00, показала - оружие было хорошо выполненной подделкой.
Читать новость

§ лимон
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эпик фэйл :lol:
хорошо что эксперты смогли рассмотреть
Профайл

Падлец Якин
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг, спецом так новости выкладывает))) шутники....

ДДД
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю, пьяного героя новости. Рамс на дороге. Оппонент хватается за биту, монтировку или зовет подмогу, и "герой" достает пулемет. Уоу-уоу-уоу. Парень, полехче, обознались. Хехехе. Отморозок. блин.

§ юля елиссева
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.03.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уж не заседание ли ономастической комиссии ехал этот мужЫк? то-то бы обделались все ономасты!
Профайл

§ Сергей_я
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2395
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.03.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ДДД:
Отморозок. блин.

Да или ему подарок был или вез кому-то подарок. Вот и все. А вы уже человека в отморозки записали.
Профайл

ДДД
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
А вы уже человека в отморозки записали.

А чо ты бы его не назвал отморозком в такой ситуации? Это была бы твоя вторая мысль после первой: "ахтыжматьтвою у него ПУЛЕМЕТ!!!" лол

§ Сергей_я
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2395
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.03.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ДДД:
А чо ты бы его не назвал отморозком в такой ситуации?

я бы - нет. Не тот у нас город, где люди пулеметами проблемы решают. Была бы Москва, или Украина, или хотя бы столица наша южная или северная. Но уж точно не Костанай.
Профайл

неравнодушная
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Не тот у нас город, где люди пулеметами проблемы решают

да, у нас больше финки и айбалта, ну там когда судья в жену из ТТ шмальнет или любовник с мужем дуэль устроят на Гагарина. это мелочи. не тот город.

§ Змея Подколодная
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.03.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классный сувенир))) Кто такие делает?) Координаты мастера на все руки в студию) :lol: 8-)
Профайл

§ лимон
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Кто такие делает?) Координаты мастера на все руки в студию)


страйкбольный пулемет это
https://strikeplanet.ru/catalog/straykbolnoe-oruzhie/pulemety/
Профайл

капец капецкий
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет страшно жить...те кому Родина, доверила все и вся...и еще оружие...не могут макет отличить от настоящего оригинала...как так ??? это должно настораживать... :-x
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: 07Litra

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 1
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх