/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О намерении разобраться с использованием денег на проекте ТОО «Маслозавод Костаная» второй раз заявляет аким Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
О намерении разобраться с использованием денег на проекте ТОО «Маслозавод Костаная» второй раз заявляет аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект входил в Карту индустриализации области. Начал работать в октябре 2012 года. Однако вскоре прекратил свою деятельность. Инициаторы проекта потеряли к нему интерес. Но остались в должниках.
Читать новость

Случайный гость
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели отольются Федину все кидалово!

Читатель 1
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О! Догадались? как деньги тю-тю??))) (кстати, хочу напомнить - курс доллара был примерно 156-157тн/дол, не забудьте проиндексировать)))

Народный контроль
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беги Федин,беги! И чем резвее тем подальше от сизо будешь!

исправьте
Re: О намерении разобраться с использованием денег на проекте...




Отправлено: 02.03.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Предприятие прекратило свою деятельность по причине слабого менеджмента и нехватки оборотных средств, предприятие прекратило свою деятельность.

Гость
О намерении разобраться с использованием денег на проекте ТОО «Маслозавод Костаная» второй раз заявляет аким Костанайской области




Отправлено: 02.03.18 - 20:40
Комментарий проходит проверку.

Гость
О намерении разобраться с использованием денег на проекте ТОО «Маслозавод Костаная» второй раз заявляет аким Костанайской области




Отправлено: 02.03.18 - 20:54
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: 07Litra

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 1
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх