NG.kz О намерении разобраться с использованием денег на проекте ТОО «Маслозавод Костаная» второй раз заявляет аким Костанайской области



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:48 Проект входил в Карту индустриализации области. Начал работать в октябре 2012 года. Однако вскоре прекратил свою деятельность. Инициаторы проекта потеряли к нему интерес. Но остались в должниках.

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