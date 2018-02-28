Цитата: Vital:

Зарядье . Был там? Думаю сходить что ли в следующий раз.

Сходи. На раз стоит, ненадолго.

Только выбирай когда народу не много топчется, но и не пусто совсем, чтоб скучно не было.

Можно выйти на мост, немного прогуляться по холмам плохо имитирующим природные зоны и посидеть на лавках под куполом, минут пять посмотреть на виды. В подземельях парковка в холмах спрятаны медиа центры. Показывают приезжим фуфловый фильмец с квадрокоптера видов Москвы. Ориентирован на приезжих ну так скажем из урюпинсков. К сувенирке не пускайте детей и подруг цены в разы выше, чем в любом ином месте. Даже если возьмёте кружку за 600-900 рублей, её потом обнаружить можно в интернете по себестоимости глины. Иногда организуют что-то приличное, следите.

Лучше выбирать время когда не приезжие с регионов заполоняют глупыми унылыми топчущимися стадами, а тусуются нормальные местные дети. Они реально более позитивны. Примерно в рабочие дни при хорошей погоде на закате под куполом можно. Места много.