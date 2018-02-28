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§ NG.kz
Как меня за фотографию вокзала наказали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно ехал поездом "Челябинск-Новосибирск". Этот поезд заезжает в Петропавловск и там проходит пограничный контроль. Сижу я у окна, смотрю на здание вокзала,дай думаю сфоткаю на телефон. И тут меня сзади за руку хоп! И повели "оформлять" злоумышленника и шпиона люди в погонах.
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Бывалый
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 02.03.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Чо, как там у вас в Москве?
Теплоход-то на Нагатинской набережной догорел уже, или все еще дымится?

§ Серый волк
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9441
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Чо, как там у вас в Москве?
Теплоход-то на Нагатинской набережной догорел уже, или все еще дымится?

Ждет наверное астанинских форумных дешёвок. ;-) Иди латиницу осваивай. языг тренируй. :lol:
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§ Серый волк
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9441
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Единственный вокзал Москвы из 9 железнодорожных, который закрывается на ночь. Даже такое бывает. Три часа ночью этот вокзал закрыт.
;-)
На нем же снято прошлой весной.
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§ Vital
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый , ты в бункере был?
А то я все не как не решусь сходить. Интереснно там ? Билеты не хило стоят. И в вертуальном медиа- центр, около красной площади, забыл как зовут на букву З вроде.
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§ Vital
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А. Вот нашел фото у себя на телефоне. Зарядье . Был там? Думаю сходить что ли в следующий раз.
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§ Vital
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну меня больше заинтреговал бункер. Могу номер в личку скинуть российский. Раскажешь че, да как.
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Бывалый
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 02.03.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Не спрыгивай - так чо с теплоходом-то?
Сильно накоптил?
Как отмываться терь будете?

АТИ
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 02.03.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Куртку . то купил , а то в обед как уехал
:lol: опять на погрузке встретимся , синие помидоры вспомним , потом красную площадь фотать пойдем

§ Серый волк
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9441
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Зарядье . Был там? Думаю сходить что ли в следующий раз.

Сходи. На раз стоит, ненадолго.
Только выбирай когда народу не много топчется, но и не пусто совсем, чтоб скучно не было.
Можно выйти на мост, немного прогуляться по холмам плохо имитирующим природные зоны и посидеть на лавках под куполом, минут пять посмотреть на виды. В подземельях парковка в холмах спрятаны медиа центры. Показывают приезжим фуфловый фильмец с квадрокоптера видов Москвы. Ориентирован на приезжих ну так скажем из урюпинсков. К сувенирке не пускайте детей и подруг цены в разы выше, чем в любом ином месте. Даже если возьмёте кружку за 600-900 рублей, её потом обнаружить можно в интернете по себестоимости глины. Иногда организуют что-то приличное, следите.
Лучше выбирать время когда не приезжие с регионов заполоняют глупыми унылыми топчущимися стадами, а тусуются нормальные местные дети. Они реально более позитивны. Примерно в рабочие дни при хорошей погоде на закате под куполом можно. Места много.
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ваще
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 02.03.18 - 14:42
Комментарий удален модератором.

§ лимон
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Показывают приезжим фуфловый фильмец с квадрокоптера видов Москвы. Ориентирован на приезжих ну так скажем из урюпинсков.

Цитата:
Серый волк:
не приезжие с регионов заполоняют глупыми унылыми топчущимися стадами


коренным мАсквичем сам-то давно стал?
Профайл

гость
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 02.03.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
коренным мАсквичем

Оне , за МКАДом в 120 км , обитают , в Москве налётом на ночь в хостел или вокзал . :-x
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