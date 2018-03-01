Цитата: Аноним:

Вот уж истинный - старожил! А ещё что написано - на табличке? Кто посадил, в честь чего/кого? Не томите -

На табличке,ничего,кроме возроста - не написано.Но там на площади,

стоят Стенды,но я не обоатил на них - внимания.Следующий раз -

посмотрю. Меня это тоже - заинтересовало...