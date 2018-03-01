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Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.03.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на зарплате

Не , их там в стационаре кормят :lol: :lol: :lol: Зря прощался :oops:

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.03.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да. ток задерживают . беда прям

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жив ещё - мой старый друг - Чинар.

Поприветствовали сегодня друг-
друга. Зима,отдыхает -старичок... :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.03.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чинар.

На Востоке именуешься Чинаром,
Священное дерево красавец платан.
Ты наделён чудесным Божьим даром,
Прекрасен твой вечно стройный стан.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Ты наделён чудесным Божьим даром,

А ведь - Правда,как увидел его один раз,
и охота его вновь - увидеть... :lol: :oops:
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Аноним
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.03.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно - сколько лет ему? У старожилов - не интересовались?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Интересно - сколько лет ему?

Стоит перед ним - табличка.
Более 450 лет ему... :lol:
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Аноним
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.03.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот уж истинный - старожил! А ещё что написано - на табличке? Кто посадил, в честь чего/кого? Не томите -
расскажите, интересно же!

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.03.18 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Пропустил праздник :-( Aufstehen! Stillgestanden! Herzlichen Glückwunsch zum 62-jährigen Jubiläum der NVA der DDR!
:lol: :lol: :lol:

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Вот уж истинный - старожил! А ещё что написано - на табличке? Кто посадил, в честь чего/кого? Не томите -

На табличке,ничего,кроме возроста - не написано.Но там на площади,
стоят Стенды,но я не обоатил на них - внимания.Следующий раз -
посмотрю. Меня это тоже - заинтересовало... :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Пропустил праздник
:lol: :lol: :lol:

Я ничего не пропустил,у меня уже 3 года каждый день - праздник... :lol: :lol:
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.03.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня . празника нет

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
у меня . празника нет

Будет и на твоей улице - Праздник... :lol:
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1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.03.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка хотела посмотреть твое фото. А ты только свой дойчезад показываешь. Все пугаешься в своем ГДР))))) Мой комментарий будешь удалять?

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.03.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:

вот . это меня обижает удаляйЦитата:
drakon:
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