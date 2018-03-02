Цитата: FOMA:

Я думал для этого нужны как минимум "умы" и отрасль ракетостроения. Это все равно что сказать у меня есть гараж и до конца мая нынешнего года я стану счастливым обладателем Porsche Macan. Во насмешили!

А мне нравится.

Всуропили нам чемодан без ручки.

Не , ну а как иначе, халявы не будет

Касмична дэржава...