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§ NG.kz
Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Онлайн-сервис "Умный транспорт" для пассажиров городского транспорта будет работать в рамках проекта "Умный город". Тестовую работу сервис начал 26 января и вплоть до 1 марта проводилась отладка системы.
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Бывалый
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http :// ibb.co/coZJcc
Автобусы, едущие по диагонали через городской квартал - это зрелище не для слабонервных ))))))))))))))
Рязанские погромисты (а откуда они там есть в этой дыре вообще, кстати?) жгут напалмом ))))
Прогнозирование направления движения и текущего местоположения единицы транспорта у них вообще НИКАКУЩЕЕ. (((

Гость
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
http :// ibb.co/coZJcc

Из тебя простынь, я смотрю, так же ни какого специалиста не получилось.
Ты даже ссылки в незарегиненном своём сообщении коряво указываешь, не нужны там твои пробелы и http, всё равно ссылка не активна, если даешь ссылки то не нужно вообще указывать http ://,
в адресную строку предостаточно вставить твои ibb.co/coZJcc

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Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Прогнозирование направления движения и текущего местоположения единицы транспорта у них вообще НИКАКУЩЕЕ.

мда... тебе после этого и картриджи доверять опасно.
p.s. изучи принцип работы геопозиционирования

Бывалый
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
http :// ibb.co/coZJcc

Я те уже писал что не у всех открываются ссылки без специфицирования протокола, но тебе что в лоб, что по лбу.
Прекрасно ссылка открывается если убрать пробелы.
А то что ты не умеешь даже ссылки открывать, очень ярко характеризует твои умственные способности...

§ Медный
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.03.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, когда за пять секунд пролетает маркер целый квартал это, повод использовать менее быстрый и более безопасный транспорт :lol:
Только что автобус десятого маршрута облетел город и вернулся на "отстойку" :-o :-o
Заголовок для статьи "первая космическая достигнута водителем 10 маршрута в Костанае" :lol: :lol:

П.с. В целом, конечно молодцы, давно пора. Только для чего это в акимате располагать, непонятно :-) раз в неделю а то и в месяц отчёт им и хватит

[Исправлено: Медный, 02.03.2018 - 14:03]
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§ Затоболец
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 02.03.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз уж так решено Затобольску стать городом то надо сократить интервалы движения маршрута №102, интервал по 20-25 минут.
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§ Серый волк
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9441
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
за пять секунд пролетает маркер целый квартал это, повод использовать менее быстрый и более безопасный транспорт :lol:
Только что автобус десятого маршрута облетел город и вернулся на "отстойку" :-o

Интересно, а они пассажиров из бомболюка выкидывали или на внешней подвеске возили?
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Бывалый
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 14:20
Комментарий удален модератором.

Владимир
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все это может быть довольно удобным в вечернее время, когда увеличивается интервал движения или для проверки наличия автобусов на маршруте. Или для «длинных» маршрутов вроде 102. А в остальном вся эта система больше для осуществления контроля акиматом, чем для удобства пассажиров.
Просто представляется картина: сидит некто дома и смотрит, когда же подъедет нужный ему автобус, потом быстро бежит до остановки, а система прогнозирования и позиционирования чуть-чуть ошиблась и автобус еще не пришел или уже ушел…
Да и была уже подобная система в Астане, Караганде, Алматы (если правильно помню) и Костанае (10 и 21 маршруты), но почему-то долго не проработала.

§ Икар
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4522
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 02.03.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
да, когда за пять секунд пролетает маркер целый квартал это, повод использовать менее быстрый и более безопасный транспорт
Только что автобус десятого маршрута облетел город и вернулся на "отстойку"
Заголовок для статьи "первая космическая достигнута водителем 10 маршрута в Костанае"

Интересно, локация по спутникам или по сетям оператора сотовой у них подключена?) А так прикольно смотреть, болиды формулы 1 отдыхают ) :lol: :lol: :lol:
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§ лимон
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо отладка так и не закончилась, временами врассыпную как тараканы бегут :lol:
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Бывалый
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир:
Да и была уже подобная система в Астане

Почему "была"?
Есть и работает.
Астрабус.

§ seroff
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 02.03.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и у нас была такая прога на пк у меня стояла года 2 назад правда маршрутов мало было,а потом вообще исчезла(прога)
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Агафья семеновна
Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта...




Отправлено: 02.03.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо что просмотр дальности автобуса начинается не с моего местоположения
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