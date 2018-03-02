Владимир Re: Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта... #9







Отправлено: - 15:03 Все это может быть довольно удобным в вечернее время, когда увеличивается интервал движения или для проверки наличия автобусов на маршруте. Или для «длинных» маршрутов вроде 102. А в остальном вся эта система больше для осуществления контроля акиматом, чем для удобства пассажиров.

Просто представляется картина: сидит некто дома и смотрит, когда же подъедет нужный ему автобус, потом быстро бежит до остановки, а система прогнозирования и позиционирования чуть-чуть ошиблась и автобус еще не пришел или уже ушел…

Да и была уже подобная система в Астане, Караганде, Алматы (если правильно помню) и Костанае (10 и 21 маршруты), но почему-то долго не проработала.