/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В суды планируют разрешить заносить смартфоны и другие гаджеты		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В суды планируют разрешить заносить смартфоны и другие гаджеты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верховный суд Казахстана разработал проект правил с учетом позиций адвокатского сообщества и других участников судебного процесса, поступивших к ним. Сейчас можно ознакомиться с проектом новых правил и оставить по нему свои предложения и комментарии.
Читать новость

§ Alexander_Smr
Re: В суды планируют разрешить заносить смартфоны и другие...
Alexander_Smr


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 02.03.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А также необходимо разрешить проносить смартфоны и вести прямые трансляции в органах МВД. А то там людей пытают, и те никак не могут от этого защититься. Пусть будет транспарентность. Ну конечно, кроме дел, которые затрагивают государственную тайну Республики Казахстан.

А когда человека обвиняют в мошенничестве и выбивают признания, нужно делать достоянием общественность. Таким образом люди в погонах хоть говорить связанно без мата научатся.

PS: Невозможно находиться вблизи зданий МВД, где сотрудники стоят курят и мат на мате стоит. Офицеры...
Профайл Посетить вебсайт

Howl
Re: В суды планируют разрешить заносить смартфоны и другие...




Отправлено: 02.03.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое-то засилье идиотизма кругом. Ранее подобную практику в местных исполнительных органах вводили как раз таки на примере судов. Теперь же суды "возвращают" себе смартфоны, а в акиматах так и будут ерундой страдать.

В копилку чехарды с ЕНТ и прочих нелепостей.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: 07Litra

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх