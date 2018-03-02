Alexander_Smr Re: В суды планируют разрешить заносить смартфоны и другие... #1





(Пользователи) Сообщений: 12

Регистрация: 09.05.17 (Пользователи) Отправлено: - 18:25 А также необходимо разрешить проносить смартфоны и вести прямые трансляции в органах МВД. А то там людей пытают, и те никак не могут от этого защититься. Пусть будет транспарентность. Ну конечно, кроме дел, которые затрагивают государственную тайну Республики Казахстан.



А когда человека обвиняют в мошенничестве и выбивают признания, нужно делать достоянием общественность. Таким образом люди в погонах хоть говорить связанно без мата научатся.



PS: Невозможно находиться вблизи зданий МВД, где сотрудники стоят курят и мат на мате стоит. Офицеры...