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§ NG.kz
Новости незалежной ономастии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта состоится собрание местного сообщества с повесткой дня — изменение статуса поселка Затобольск и его переименование.
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§ Добринцофф
Re: Новости незалежной ономастии
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5848
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Осталось тольео в Тобыле улицу Ленина ,значащуюся как окончание реконструкции в 2014 -м году , и остающуюся в ушатанном состоянии

Ленина сделали уже
Профайл

неравнодушная
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
убогое никчёмное существо

самокритика у Вас.

§ Медный
Re: Новости незалежной ономастии
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1833
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.03.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Потому что в области уже есть населённый пункт с таким названием.

вот и я тут об этом размышляю, не уж то наши дурнее царского правительства с несколькими "николаевсками" :-)
Профайл

шолом вам
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зачем ты убогое никчёмное существо,мне чужие фразы приписываешь?

Так оно этим кормится.Кто такой тривел?Так, тоже существо, тем более сеё стороны барикады, а тут есть мишень крупная! Поэтому по вам и залп всеми калибрами.

...
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас уде есть Тобол. И станция тоже. Зачем путатицу вводить

Мира
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У моногородов, согласно программе, насколько я знаю, много плюсов и сильных сторон. Пусть наш поселок будет городом, растет, строится, благоустраивается. Что в этом плохого? А, если будет и новое более емкое название, так оно созвучно с нашей рекой Тобол.

Шура
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый статус новое наименование! Я за!

димон
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слыхали?!Путин поручил догнать Казахстан и Китай в строительстве дорог!! Весна аднака :lol:

Хохол
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мира:
так оно созвучно с нашей рекой Тобол.

Эх Мира , Тобол давно не река . Я вообще не понимаю для чего строить многомиллионные мосты , когда например в районе Корейского какая нибудь одичавшая курица из Заречного или Затоболовки , спокойно может спокойно перейти в брод эту саму РЕКУ .

Aza
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меньше тут сидите и критикуйте, а лучше предложите свои варианты! Может ваш вариант понравиться и вы внесете свою лепту в создание будущего! Не нужно сейчас сидеть и плюваться ядом!

§ 112
Re: Новости незалежной ономастии
112


(Пользователи)
Сообщений: 9703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.03.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
уде есть Тобол. И станция тоже. Зачем путатицу вводить

Тобол можно переименовать в Затобол..
Тогда путаницы не будет..
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Гость
Новости незалежной ономастии




Отправлено: 02.03.18 - 00:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новости незалежной ономастии




Отправлено: 02.03.18 - 00:57
Комментарий проходит проверку.

§ Адам
Re: Новости незалежной ономастии
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 914
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 02.03.18 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Aza:
Меньше тут сидите и критикуйте, а лучше предложите свои варианты! Может ваш вариант понравиться и вы внесете свою лепту в создание будущего!

托博尔 - это слово Тобол, на китайском!
А это - 暴君, самодур! ;-) ))

На будущее, так сказать! :-P

[Исправлено: Адам, 01.03.2018 - 07:20]
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§ Добринцофф
Re: Новости незалежной ономастии
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5848
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.03.18 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Aza:
Меньше тут сидите и критикуйте, а лучше предложите свои варианты! Может ваш вариант понравиться и вы внесете свою лепту в создание будущего! Не нужно сейчас сидеть и плюваться ядом!

Я так понимаю без переименования будущее не наступит,нее?
Что мешает создавать светлое будущее с нынешним названием Затобольск?
Судя по всему вот это-Цитата:
По-казахски нет слова «затобыл» — это попросту лингвистическая нелепица: приставка «за», означающая «нахождение чего-либо по другую сторону чего-либо» — лексема сугубо русского языка.


[Исправлено: Добринцофф, 02.03.2018 - 01:28]
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