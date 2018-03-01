Aza:

Меньше тут сидите и критикуйте, а лучше предложите свои варианты! Может ваш вариант понравиться и вы внесете свою лепту в создание будущего! Не нужно сейчас сидеть и плюваться ядом!



По-казахски нет слова «затобыл» — это попросту лингвистическая нелепица: приставка «за», означающая «нахождение чего-либо по другую сторону чего-либо» — лексема сугубо русского языка.

[Исправлено: Добринцофф, 02.03.2018 - 01:28]