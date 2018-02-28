Цитата: Бывалый:

Это не повод чтобы его фотографировали.

Станции московского метро тоже представляют архитектурную и историческую ценность, как и картины в третьяковке, однако фоткать их запрещено.

Иди картриджи заправляй! Смешное без простыни!



(автору заметки можно посоветовать к школьницам с смартфонами обратиться, чтоб посмеялись и права объяснили )

Разрешение на съёмку нужно получать только съёмочным группам с постановочными съёмками и необходимостью вмешиваться в функционирование транспортных систем и потоков граждан в транспорте. Во всех остальных случаях на съёмки в публичных местах разрешения не требуется и снимать разрешено.

Снимал множество раз вокзалы, на вокзалах, в метро. На перронах вокзалов, В морских портах, паромных переправах, на паромах, облазив их от трюма до мостика с камерой. Внутри паромов, движение судов вокгруг них.

Аэропорты, внутри и снаружи с борта, на борту итд. даже перечислять утомительно. И далеко не всегда маленькими камерами. А иногда большими гробами и с штативом.



Всем глубоко пофиг, если не нарушать общественного порядка и не перегораживать проходы съёмочной группой с осветителями, ассистентами и гримёршами в мини юбках.





Каких редких идотов в ацтану для форумов набрирают!

Прошлись бы хоть по составу, а то берут первого попавшегося с места у туалета первого грязного вагона!



То есть, если вы снимаете художественный фильм сцены которого проходят в метро или на вокзале, то вам нужно согласовывать и получать разрешение в управлении метрополитена или отделении железной дороги.

Если у вас есть мозг и вы снимаете программу "Намедни" с Леонидом Парфёновым, то на пустой станции после 21 часа вам не нужно разрешение на пару стендапов, так как ваш оператор, штатив и Парфёнов никому не помешают переходить с Цветного бульвара на Трубную. А если вы снимаете с камерой на плече или вообще в руках, на стедикаме, с моноподом, то вам вообще никакого разрешения не нужно, если вы не собираетесь снимать за пределами общественного пространства или с привлечением сотрудников транспорта.



Скриншоты для пужливых зверушек. Снимались зарисовки жизни конца дня мегаполиса на видео 21 февраля. На кадрах можно при сильном желании разглядеть палатку Ксюхи Собчак, и видную даже днем луну в фазе десять дней назад. Ну и конечно понятно, что не на бытовую технику снималось.

































[Исправлено: Серый волк, 01.03.2018 - 22:28]