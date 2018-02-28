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§ NG.kz
Как меня за фотографию вокзала наказали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно ехал поездом "Челябинск-Новосибирск". Этот поезд заезжает в Петропавловск и там проходит пограничный контроль. Сижу я у окна, смотрю на здание вокзала,дай думаю сфоткаю на телефон. И тут меня сзади за руку хоп! И повели "оформлять" злоумышленника и шпиона люди в погонах.
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Бывалый
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 28.02.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А с каких пор оно стало стратегическим объектом, которое нельзя фотографировать?

ХЗ.
В РФ вот это стратегические объекты.
У них вроде в КоАП прям статья и штраф.
Цитата:
Victor Yang:
Оно может представлять архитектурную ценность или историческую.

Это не повод чтобы его фотографировали.
Станции московского метро тоже представляют архитектурную и историческую ценность, как и картины в третьяковке, однако фоткать их запрещено.
Цитата:
Гость:

В московском метро фоткать нельзя.
Попробуй, если не веришь.
Тебя тут же уволокут и оштрафуют.
Испытано было лет 12 еще назад.
Дали протокол адмнарушения с указанием статьи, квиточек, все как полагается... Но нервов потрепали внушительно...

§ Victor Yang
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10378
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.02.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В РФ вот это стратегические объекты.
У них вроде в КоАП прям статья и штраф.

http://www.interesmir.ru/o-zaprete-i-razreshenii-na-fotosemku-na-transporte-vokzalyi-aeroportyi-metro-i-t-p/
Профайл

Антиквар .
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 28.02.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут один , монеты в Москву , ценные перевозит и то с рук сошло .

Падлец Якин
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 28.02.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, причем тут памятник или не памятник. Проблема же в другом. Государственый человек в форме видет себя как цыган, мошеник короче.
Цитата:
Антиквар .:

Сувенирку он вез в москву, нудишь тут без повода,старый.

1234
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 28.02.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
сразу набрал 112

А нужно было 112 !

§ Медный
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1833
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.02.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
но нет, надо же "дать на лапу"

а они не взяли? :-)
Профайл

гость
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 28.02.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Падлец Якин:
нудишь тут без повода,

Да это ты и есть . :-x Цитата:
Бывалый:
картины в третьяковке, однако фоткать их запрещено

Видел , как по - тихому фотают , в основном иностры из Европы .

размышления
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 01.03.18 - 05:00
Комментарий удален модератором.

Lana
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 01.03.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В московском метро фоткать нельзя.
Попробуй, если не веришь.
Тебя тут же уволокут и оштрафуют.
Испытано было лет 12 еще назад.
Дали протокол адмнарушения с указанием статьи, квиточек, все как полагается... Но нервов потрепали внушительно...


Фоткала в московском метро прошлым летом на самых разных станциях. Никто и слова не сказал.

Народный контроль
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 01.03.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без лоха и жизнь плоха! Хотя меня опять терзают смутные сомнения...у Шпака - портсигар, у посла - орден. А была ли взятка вообще или это история и разряда г... вброса негатива о Казахстане. Доказательств никаких

Гость
Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 02.03.18 - 00:16
Комментарий проходит проверку.

§ Серый волк
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9435
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это не повод чтобы его фотографировали.
Станции московского метро тоже представляют архитектурную и историческую ценность, как и картины в третьяковке, однако фоткать их запрещено.

Иди картриджи заправляй! Смешное без простыни! :lol: :lol: :lol:

(автору заметки можно посоветовать к школьницам с смартфонами обратиться, чтоб посмеялись и права объяснили :-) )
Разрешение на съёмку нужно получать только съёмочным группам с постановочными съёмками и необходимостью вмешиваться в функционирование транспортных систем и потоков граждан в транспорте. Во всех остальных случаях на съёмки в публичных местах разрешения не требуется и снимать разрешено.
Снимал множество раз вокзалы, на вокзалах, в метро. На перронах вокзалов, В морских портах, паромных переправах, на паромах, облазив их от трюма до мостика с камерой. Внутри паромов, движение судов вокгруг них.
Аэропорты, внутри и снаружи с борта, на борту итд. даже перечислять утомительно. И далеко не всегда маленькими камерами. А иногда большими гробами и с штативом.

Всем глубоко пофиг, если не нарушать общественного порядка и не перегораживать проходы съёмочной группой с осветителями, ассистентами и гримёршами в мини юбках. :lol:
:lol:

Каких редких идотов в ацтану для форумов набрирают!
:lol: Прошлись бы хоть по составу, а то берут первого попавшегося с места у туалета первого грязного вагона! :lol:

То есть, если вы снимаете художественный фильм сцены которого проходят в метро или на вокзале, то вам нужно согласовывать и получать разрешение в управлении метрополитена или отделении железной дороги.
Если у вас есть мозг и вы снимаете программу "Намедни" с Леонидом Парфёновым, то на пустой станции после 21 часа вам не нужно разрешение на пару стендапов, так как ваш оператор, штатив и Парфёнов никому не помешают переходить с Цветного бульвара на Трубную. А если вы снимаете с камерой на плече или вообще в руках, на стедикаме, с моноподом, то вам вообще никакого разрешения не нужно, если вы не собираетесь снимать за пределами общественного пространства или с привлечением сотрудников транспорта.

Скриншоты для пужливых зверушек. Снимались зарисовки жизни конца дня мегаполиса на видео 21 февраля. На кадрах можно при сильном желании разглядеть палатку Ксюхи Собчак, и видную даже днем луну в фазе десять дней назад. Ну и конечно понятно, что не на бытовую технику снималось. ;-)
















[Исправлено: Серый волк, 01.03.2018 - 22:28]
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Гость
Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 02.03.18 - 01:28
Комментарий проходит проверку.
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