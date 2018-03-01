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§ NG.kz
С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для грузовиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с 1 марта на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам. В обозначенный период нагрузки на одиночные, сдвоенные и строенные оси не должны превышать указанные показания.
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Народный контроль
Re: С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для...




Отправлено: 01.03.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не рановато ли закрыли автодороги для больше грузна? На улице -21 ! Не обдуманное решение!

Мот
Re: С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для...




Отправлено: 01.03.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, а то катаются по центру города фуры

дима
Re: С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для...




Отправлено: 01.03.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довольная транспортная инспекция с удвоенной силой начала потирать руки :lol:

аргентинец
Re: С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для...




Отправлено: 01.03.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при союзе помню берегли дороги, закрывались для большегрузов на месяц весной дороги даже союзного значения, неужели только сейчас правители поняли, что " болезнь легче предупредить, чем лечить". Нашим же акимам временщикам это не подходит, не знаю ни одного района, кто бы так же закрывал внутрирайонные дороги для камазов, К-700. Про отмывание денег на ремонте дорог и покупку дорогих внедорожников промолчу.

Бывалый
Re: С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для...




Отправлено: 01.03.18 - 14:03
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для...




Отправлено: 01.03.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
неужели только сейчас правители поняли, что " болезнь легче предупредить, чем лечить".

Ты где живёшь? В Бразилии? Каждый год дороги весной закрывают!

Куаныш
Re: С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для...




Отправлено: 01.03.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А из Житикары снова повезли в Варваринку руду, «китайцами». По 10-12 машин встречается за 3часа. Это и есть ограничения?

§ Серый волк
Re: С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9435
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
На улице -21 ! Не обдуманное решение!

Обдуманное решение - не их конёк! :lol:
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