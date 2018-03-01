аргентинец Re: С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для... #4







Отправлено: - 13:02 при союзе помню берегли дороги, закрывались для большегрузов на месяц весной дороги даже союзного значения, неужели только сейчас правители поняли, что " болезнь легче предупредить, чем лечить". Нашим же акимам временщикам это не подходит, не знаю ни одного района, кто бы так же закрывал внутрирайонные дороги для камазов, К-700. Про отмывание денег на ремонте дорог и покупку дорогих внедорожников промолчу.