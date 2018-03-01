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≡ Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей, работающих на Складской		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей, работающих на Складской
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока в деле только один потерпевший, но сейчас устанавливается причастность подозреваемых к другим фактам вымогательства. Оба задержанных - судимые, неработающие. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.
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сережка
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...




Отправлено: 01.03.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой ужас

И че
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...




Отправлено: 01.03.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится у нас в городке...люди страх потеряли.

Безработный
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...




Отправлено: 01.03.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что делает безработица... страшно жить :-o

§ юля елиссева
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1041
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.03.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разбойное нападение на магазин, попытки крышевать комерсов. Блин, мы что, вернулись в 90-е? Вроде, "Хабар" и "Ленинский путь" вещают , что у нас в стране все пучком! А, нет, главное быстрее все улицы и поселки переименовать! Тогда точно заживем богато и без всякого криминала!
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§ Макарыч
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 634
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 01.03.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пострадавший не обращался в полицию, так как боялся вымогателей. ... Выйти на подозреваемых помогла оперативная информация.

Прослушка whatsapp приносит первые плоды?
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§ Алиса
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.03.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Блин, мы что, вернулись в 90-е?

тоже подумала об этом ((((
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аудитор
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...




Отправлено: 01.03.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,торпед кто-то отправил или сами? Думаю,для самостоятельного выступления слишком молоды.

Бывалый
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...




Отправлено: 01.03.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Блин, мы что, вернулись в 90-е?

Не.
Просто парни наивно подумали что поляна не занята, раз в прессе тишина по этому вопросу ))))))))

§ 112
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.03.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
нет, главное быстрее все улицы и поселки переименоват

Намекаешь что нужно было Тополек переименовать?
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Народный контроль
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...




Отправлено: 01.03.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Безработный:
Вот что делает безработица... страшно жить

Вот ты безработный, а за интернет кто оплачивает? Судимые,не встали и не встанут на путь исправления!

§ Серый волк
Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9435
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столкновение интересов двух крыш. Крыша в погонах, торгующая героином и с ломом вскрывающая квартиры граждан не потерпела попыток наехать на её дойных коров базара.
:lol:
Только и всего!
:lol: Цитата:
юля елиссева:
Блин, мы что, вернулись в 90-е? Вроде, "Хабар" и "Ленинский путь" вещают , что у нас в стране все пучком!

Если слушать хабары, пенинские лути и всякие аляу-бармаляу специфических оттенков, большой пучок уже как минимум лучшая страна в Азии.
Да что там в азиях, в целой азиопе! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2018 - 21:12]
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