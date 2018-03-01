Столкновение интересов двух крыш. Крыша в погонах, торгующая героином и с ломом вскрывающая квартиры граждан не потерпела попыток наехать на её дойных коров базара.



Только и всего!

Цитата: юля елиссева:

Блин, мы что, вернулись в 90-е? Вроде, "Хабар" и "Ленинский путь" вещают , что у нас в стране все пучком!

Если слушать хабары, пенинские лути и всякие аляу-бармаляу специфических оттенков, большой пучок уже как минимум лучшая страна в Азии.

Да что там в азиях, в целой азиопе!



[Исправлено: Серый волк, 01.03.2018 - 21:12]