4 марта с 11.00 до 13.00 в Костанайском теннисном центре все желающие смогут бесплатно поиграть в теннис, поработать с лучшими теннисистами и тренерами и просто посмотреть на любительские матчи.

Желающие выйти на корт и поиграть в теннис должны иметь при себе спортивную форму и обязательно обувь с белой или прозрачной гелевой подошвой.