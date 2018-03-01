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§ NG.kz
В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акция приурочена к Международному дню тенниса, который во всем мире отмечают 4 марта с 2013 года. Как рассказала методист Костанайского теннисного центра, день открытых дверей пройдет впервые.
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§ 07Litra
Re: В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
07Litra


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Сообщений: 9323
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.03.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
4 марта с 11.00 до 13.00 в Костанайском теннисном центре все желающие смогут бесплатно поиграть в теннис, поработать с лучшими теннисистами и тренерами и просто посмотреть на любительские матчи.
Цитата:
Желающие выйти на корт и поиграть в теннис должны иметь при себе спортивную форму и обязательно обувь с белой или прозрачной гелевой подошвой.
:lol: ну вот и всё... не для чёрной подошвы-смердов... тенис игра благородиев... белой кости... она полы не "чиркает"... очковитые какието устроители...
P.S.
ну вообще-то,спортивная обувь сейчас следов не оставляет...
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§ drakon
Re: В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13450
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
ну вообще-то,спортивная обувь сейчас следов не оставляет...

Китайская наверное оставляет?... :lol:
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§ Серый волк
Re: В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9435
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.18 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А до этого двери открывались только для одного теннисиста? :lol: :lol: :lol:
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