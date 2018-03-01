Цитата: Dron:

Ну разве я не прав?



Прав. Явный претендент на победу, вдобавок ко всему не "личный тренер".



Цитата: Народный контроль:

Как мне вас жаль! Видимо вы в жизни и ничего вообще хорошего то и не видели,что сразу и слюнки потекли.



Видели, не волнуйтесь, но в рамках данного конкурса - очевидно пока лучшая.