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≡ «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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§ Dron
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.03.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-P :-P :oops:
Кажется конкурс можно закрывать досрочно и отдавать первое место Екатерине шикарнейшей.
Ну разве я не прав?
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Народный контроль
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень




Отправлено: 01.03.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Ну разве я не прав?

Как мне вас жаль! Видимо вы в жизни и ничего вообще хорошего то и не видели,что сразу и слюнки потекли.

Карамерген
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень




Отправлено: 01.03.18 - 07:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Частями показывают, когда есть что скрывать))) Тут тщательно скрыты ноги. Наводит на размышления)

100
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень




Отправлено: 01.03.18 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Ну разве я не прав?


Прав. Явный претендент на победу, вдобавок ко всему не "личный тренер".

Цитата:
Народный контроль:
Как мне вас жаль! Видимо вы в жизни и ничего вообще хорошего то и не видели,что сразу и слюнки потекли.


Видели, не волнуйтесь, но в рамках данного конкурса - очевидно пока лучшая.

гость
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень




Отправлено: 01.03.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный контроль, это Вы про себя намекаете?)

§ CrazyBeaver
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 01.03.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотошоп, пушап, макияж. Девушка занимается - молодец. Секрет ее большой будет в апреле :lol: Будут соревнования, очередная бикинистка, скорей всего и будущий тренер. Удачи на соревнованиях!!! Это я серьезно ))
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Доброжелатель
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень




Отправлено: 01.03.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы победителя по лицу выбираете или как?
У данной претендентки фигуры вообще не видно, только милая мордашка. А ранее девушка была, вроде Юля, со отличной спортивной фигурой, так ее раскритиковали...
О - объективность :-)

Читатель!
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень




Отправлено: 01.03.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивая девушка! =) Удачи в достижении поставленных целей! 8-)

кроссап
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень




Отправлено: 01.03.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как мне вас жаль! Видимо вы в жизни и ничего вообще

от тебя ничего другого не ожидаем.
Девушка прекрасна и телом и лицом, здоровым лицом.

§ Dron
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.03.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как мне вас жаль! Видимо вы в жизни и ничего вообще хорошего то и не видели,что сразу и слюнки потекли.

Может быть и так)) Жду не дождусь Вашего селфи на фоне бурьяна в Златоусте. Быть может поменяю свое мнение)))
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§ Vital
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.03.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
любой, у кого есть велосипед, может к нам присоединиться и покрутить педали. 

Пожалуй прикуплю ка я к весне велосипед. :oops:
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