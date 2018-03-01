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правп:
когда смотришь новостя на госязыке, можно заметить, за очень очень редким исключением, как министры рысью ломятся от казахскоязычных корреспондентов, хорошо если сбежал, в худшем случае наблюдаешь как оно жалко мычит с диким акцентом чет несвязанное, двух слов же не могут произнести.
Когда ты это приводишь в пример на что ты рассчитываешь ? Новое поколение из школ с государственным языком обучения в будущем работая на высоких постах в совершенстве будет давать интервью . А ты зачем то зацикливаешь внимание на сегодняшних министрах , которые оказались заложниками своего советского образования . Их вина в чём , в том что они выросли и получили образование при коммунистах ?