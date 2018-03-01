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§ NG.kz
Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева объяснила, почему свой депутатский запрос озвучила на русском языке.
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андрей
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 21:01
Комментарий удален модератором.

§ 07Litra
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.03.18 - 22:05
Комментарий удален модератором.
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§ 07Litra
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.03.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чёб закон не принять как в швейцарской Швейцарии,немецкий-государственный... и итальянский-государственный... и французский,мля,-государственный... заходиш в какойнить швейцарский сельсовет-акимат,а тама на полочке в вартеберайхе-комнате ожидания,лежат стопочками формуляры-бланки-бери,заполняй... ответ получиш на изыке заполнения... не один швайц,не шкнит по этому поводу....
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Zanoza
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""""""""""""Никто еще не отменял русский язык, этого, наверное, и не будет""""""".
Ключевое слово НАВЕРНОЕ?????
"""""""""""Нужно уважать и других жителей"""""""""""
Вот так спокойненько 40% соотечественников перешли в категорию "другие жители" :lol: :lol:

§ 07Litra
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
07Litra


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Сообщений: 9323
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.03.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
там наверху сами гос языком не владеют,особенно она, которая в статье спикер. на ютьюбе есть видео, где сам министр образования (!!!!) на вопросы корреспондентов ответить на госязыке несмог :lol: тут наоборот вопрос, до кого времени и как, они там наверху смогут тянуть вопрос о языке

"там навирху" вабще об урожае не думают (у них нету того,чем думать),им главное семена бросить... пожинать будут другие,и здесь... а "сеятели" будут уже далеко от серпов, и кровавых пота и мозолей...
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Хохол
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
когда смотришь новостя на госязыке, можно заметить, за очень очень редким исключением, как министры рысью ломятся от казахскоязычных корреспондентов, хорошо если сбежал, в худшем случае наблюдаешь как оно жалко мычит с диким акцентом чет несвязанное, двух слов же не могут произнести.

Когда ты это приводишь в пример на что ты рассчитываешь ? Новое поколение из школ с государственным языком обучения в будущем работая на высоких постах в совершенстве будет давать интервью . А ты зачем то зацикливаешь внимание на сегодняшних министрах , которые оказались заложниками своего советского образования . Их вина в чём , в том что они выросли и получили образование при коммунистах ?

§ yudjin
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5142
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ох заёрзали пэтриотики, что дамочка вступилась...
дык ей и другим еще и люстрацию придумайте... шоб уже окончательно встать на рельсы и печальный опыт незалежной
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архимед
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обвинять Даригу в этом не стоит, не она ведь сломала союз нерушимых республик свободных! Вы наверное знаете, кто СССР сложил! Поэтому кесарям кесарево! Если она говорит и изъясняется на русском лучше чем на казахском, то опять же не её вина! Поэтому народ не судите и не будет судимы!

§ 112
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.03.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Если она говорит и изъясняется на русском лучше чем на казахском

Ну президентом точно не станет..
Президент обязан владеть государственным языком и разговаривать на нем..
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§ 112
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.03.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
лежат стопочками формуляры-бланки-бери,заполняй...

На ненецком, на мансийском, на чеченском?
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§ 07Litra
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.03.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На ненецком, на мансийском, на чеченском?

Маргоша,ты со стула-то приподымись,штоб полушария приняли свою нормальную форму... тогда сразу и всосёш,что перечисленные тобой языки,официальными в Швейцарской Конфедерации не являются... а названные мною являются.... можешь приехать в швейцарское посольство в Астане,и на всех трёх Изыках заполнить анкеты... ну, или,на одном из трёх... ненецам,мансЯм, "чехиам" и даже представителям Казак елИ,дозволяется в САМОМ Швайце,заполнять бумаги на английском...
:lol:
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Гость
Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 00:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 02:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 02:59
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 08:37
Комментарий проходит проверку.
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