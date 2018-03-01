07Litra Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах #19





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Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 22:12 Цитата: правп:

там наверху сами гос языком не владеют,особенно она, которая в статье спикер. на ютьюбе есть видео, где сам министр образования (!!!!) на вопросы корреспондентов ответить на госязыке несмог тут наоборот вопрос, до кого времени и как, они там наверху смогут тянуть вопрос о языке

там наверху сами гос языком не владеют,особенно она, которая в статье спикер. на ютьюбе есть видео, где сам министр образования (!!!!) на вопросы корреспондентов ответить на госязыке несмогтут наоборот вопрос, до кого времени и как, они там наверху смогут тянуть вопрос о языке

"там навирху" вабще об урожае не думают (у них нету того,чем думать),им главное семена бросить... пожинать будут другие,и здесь... а "сеятели" будут уже далеко от серпов, и кровавых пота и мозолей...