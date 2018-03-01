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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желание нового министра труда и социальной защиты населения РК Мадины АБЫЛКАСЫМОВОЙ ускоренными темпами собрать всех самозанятых граждан в налогооблагаемое стойло вызвало большое оживление экспертов. Потому как желающих по этой части в правительстве за последние полтора десятка лет было немало, но все их затеи накрылись медным тазом.
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Народный контроль
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как легализовать самозанятых? Вот к примеру знаю одного человека который занимается бизнесом,никуда и никому не платит налогов.Получает хорошие доходы. Ни где не зарегистрирован. И живёт в ожидании того что государство примет такой закон что его будут лечить в случае чего за наши с вами деньги.

Народный контроль
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё таки моё личное мнение, что надо сельских самозанятых регистрировать и выдавать сертификат на гарантийное медобслуживание. В соседней России не делят на самозанятых или работающих. Нет медицинского полиса кроме экстренной помощи никто далее лечить тебя не будет.

Теоретик
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, идея с регистрацией смозанятых правильная. Если он не идет регистрироваться в качестве безработного, значит имеет какой то доход. Тогда пусть платит налоги. А то несправедливо получается-налоги не платит, а получает все гарантии от государства (школа, медицина, дороги) за счет наших налогов. Если зарегестрируется как безработный то пусть за него взносы платит государство.

Спортсмен бывший
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске множество таких семей,которые выращивают рассаду ,ранние огурцы и помидоры, зелень ,сдают оптом перекупщикам на зеленом рынке ,делают два-три миллиона за сезон и нигде не работают;некоторые пекут торты и пирожные на дому;некоторые гонят самогон; другие торгуют товарами прямо из машины (просто открыли страничку в соцсетях и дают рекламу своим товарам(вон одна из них прямо у меня под окнами из своего авто торгует одеждой для детей и обувью;остальные "нелегалы" занимаются исцелением ,освобождением от сглаза и порчи ( с последними вообще все боятся связываться в т.ч. налоговики и др.представители власти ;тк.сами ходят к ним изгонять дьявола).Вот где "кландайк" для страховой медицины.

§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2617
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пойму что за кипишь , мне показалось в больнице даже и не зарекаются про страховку , всех принимают и лечат , даже в очередь на квоту ставят , вот моей подруге коленки поменяли
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Марк Стаканыч
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А как легализовать самозанятых? Вот к примеру знаю одного человека который занимается бизнесом,никуда и никому не платит налогов.Получает хорошие доходы. Ни где не зарегистрирован. И живёт в ожидании того что государство примет такой закон что его будут лечить в случае чего за наши с вами деньги.

Копчёнкой занимается?

Аноним
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
не пойму что за кипишь , мне показалось в больнице даже и не зарекаются про страховку

И не будут, как минимум до 2019-го
Цитата:
Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в 2019 году 9 февраля 2018, 15:51 | Государство
Заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев обратился к Президенту страны Нурсултану Назарбаеву с просьбой внедрить обязательное социальное медицинское страхование в 2019 году, сообщает informburo.kz. Как ранее писала "НГ", до этого сроки внедрения были сдвинуты на 2020 год.

Аноним
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но задались резонным вопросом: как?

С помощью цифровизации :-) Объединить 2 базы данных: налогоплательщиков и официально зарегистрированных безработных. Есть в базе - получи лечение по страховке, нет - тогда только ГОБМП.

Бывалый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
С помощью цифровизации Объединить 2 базы данных: налогоплательщиков и официально зарегистрированных безработных. Есть в базе - получи лечение по страховке, нет - тогда только ГОБМП.

Вы очень наивны.
Это скрещивание баз было осуществлено еще лет 10 назад...
Проблема там совсем не в этом.
Проблема в том, что люди не хотят выходить из тени и светить наличие хоть каких-то доходов.
А государство при этом стремится к тому, чтобы эти люди не остались без медстраховки.
У нас просто доброе государство. Все никак не решается и далее последовать примеру развитых экономически стран - начать разгонять дубинками и слезоточивым газом митинги тех, кто не платя налогов будет орать что его должны лечить за счет налогоплательщиков...

Антиквар .
Re: Евгений ШИБАРШИН: Здоровья не прибавится




Отправлено: 01.03.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Спортсмен бывший:
,ранние огурцы и помидоры, зелень ,сдают оптом перекупщикам на зеленом рынке ,делают два-тр

Ты с прошлым временем путаешь :-o , поспей сейчас за китайцами . Лично , я за Самодуровку - тобыл
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