сайлау курманов:

не пойму что за кипишь , мне показалось в больнице даже и не зарекаются про страховку

Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в 2019 году 9 февраля 2018, 15:51 | Государство

Заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев обратился к Президенту страны Нурсултану Назарбаеву с просьбой внедрить обязательное социальное медицинское страхование в 2019 году, сообщает informburo.kz. Как ранее писала "НГ", до этого сроки внедрения были сдвинуты на 2020 год.