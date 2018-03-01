юля елиссева Re: Два костанайца вымогали деньги с предпринимателей,... #4





(Пользователи) Сообщений: 1041

Регистрация: 14.01.15 (Пользователи) Отправлено: - 14:20 Разбойное нападение на магазин, попытки крышевать комерсов. Блин, мы что, вернулись в 90-е? Вроде, "Хабар" и "Ленинский путь" вещают , что у нас в стране все пучком! А, нет, главное быстрее все улицы и поселки переименовать! Тогда точно заживем богато и без всякого криминала!