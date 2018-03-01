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§ NG.kz
Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева объяснила, почему свой депутатский запрос озвучила на русском языке.
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Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я ее на казахском никогда не слышал

Гость
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам пряник

пэтриот
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 16:41
Комментарий удален модератором.

Рулон Обоев
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дарига Нурсултановна грамотная женщина!

Бывалый
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классика.
"Хороший и плохой следователи"
Дальше думайте сами.

* Горожанин_kst
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.03.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах

Перебарщивать не надо..а борщить можно? Особенно если это ПАПА.
Взвешенного подхода, паритетного, вряд ли дождёмся в свете последних веяний мысли великого Кормчего.
До 2020 года ты - либо в числе 95 % владеющих языком, либо - участник программы переселения соотечественников. Такой вот "борщ". Это варево нам приготовлено с любовью, в течении долгих 25 лет.
Профайл

Бывалый
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Взвешенного подхода, паритетного

А до сегодняшнего дня был паритетный подход?
Это с отдачей-то преимущества русскому языку?
Ты бредишь?

§ Добринцофф
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Никто еще не отменял русский язык, этого, наверное, и не будет.

Ключевые слова"ещё" и "наверно"
Профайл

время
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё дело времени! Она же потом и переобуется. Большой отток идёт населения.

Карамерген
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстаном давно рулят смотрящие от англиков. А сейчас целую кодлу привезли вместо одного Блэра. Результаты сразу видно.

правп
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
та расслабтесь, там наверху сами гос языком не владеют,особенно она, которая в статье спикер. на ютьюбе есть видео, где сам министр образования (!!!!) на вопросы корреспондентов ответить на госязыке несмог :lol: тут наоборот вопрос, до кого времени и как, они там наверху смогут тянуть вопрос о языке

* Горожанин_kst
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.03.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

А до сих пор плелась витиеватая вязь восточной игры под названием азиатский подход в политике. "Два шага вперёд, один назад ", но поступательно вперёд! И только вперёд!
Сначала ласковым ужом, когда процентные соотношения и положения языков были не в пользу "государственного", теперь когда расклад поменялся, прикуп сел и ставки съиграли, можно сомкнуть радушные объятия питона.
Мягкое выдавливание...ну вот не могу понять чего людям русская речь сограждан покоя не даёт! Право русских казахстанцев, которых даже по официальной статистике более 30 % населения страны, на своей Родине говорить на родном языке как кость им в горле!

[Исправлено: Горожанин_kst, 01.03.2018 - 20:07]
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