Горожанин_kst Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1025

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:05 Цитата: Бывалый:



А до сих пор плелась витиеватая вязь восточной игры под названием азиатский подход в политике. "Два шага вперёд, один назад ", но поступательно вперёд! И только вперёд!

Сначала ласковым ужом, когда процентные соотношения и положения языков были не в пользу "государственного", теперь когда расклад поменялся, прикуп сел и ставки съиграли, можно сомкнуть радушные объятия питона.

Мягкое выдавливание...ну вот не могу понять чего людям русская речь сограждан покоя не даёт! Право русских казахстанцев, которых даже по официальной статистике более 30 % населения страны, на своей Родине говорить на родном языке как кость им в горле!



[Исправлено: Горожанин_kst, 01.03.2018 - 20:07]