Цитата: юля елиссева:

Товарищ Добринцофф у нас ведь тоже из Затоболовки.

Город "Тобыл" название идиотское конечно,не знаю кто там чего созвучное увидел или услышал.

Цитата: юля елиссева:

Интересно, ему нравится, что его жена станет теперь тобылка?

У неё имя вообще то есть или в Кустанае,муж к жене обращатеся как "ты моя кустанайка"?