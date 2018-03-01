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§ NG.kz
Новости незалежной ономастии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта состоится собрание местного сообщества с повесткой дня — изменение статуса поселка Затобольск и его переименование.
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Денис
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось тольео в Тобыле улицу Ленина ,значащуюся как окончание реконструкции в 2014 -м году , и остающуюся в ушатанном состоянии назвать именем Назарбаева и тогда там будет сразу жизнь колосится. а представьте , какой будет казус,когда вместо станции ТОбыл Привезут к поезду в ТОбыл)))

§ юля елиссева
Re: Новости незалежной ономастии
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1041
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.03.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказала одной затобольской девушке, что по инициативе акима ее поселка, она теперь будет именоваться ТОБЫЛКОЙ. Жутко материлась в ответ! Товарищ Добринцофф у нас ведь тоже из Затоболовки. Интересно, ему нравится, что его жена станет теперь тобылка?
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Трэвэл
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот честно, достали уже своими народными новостями про переименование. Успокойтесь уже, без вас разберутся. И не лень же сидеть всякую ахинею писать типа Я тут документ нашёл. Складывается такое ощущение, что человеку просто больше нечем заняться, чем искать какие-то документы и выкладывать их сюда. Или решил поумничать. Так вот открытием это ни для кого не является. Выпендриться не получилось.

Трэвэл
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Сказала одной затобольской девушке, что по инициативе акима ее поселка, она теперь будет именоваться ТОБЫЛКОЙ.

А как вы ее сейчас интересно называете?

Андрей
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
станция Тобол, а город Тобыл. При этом в город вкладывают огромные денежные средства, которые не дадут под статус поселка. Планируется строительство нескольких новых микрорайонов, газовая подстанция, газификация поселка и прочее.

§ nopoxxx
Re: Новости незалежной ономастии
nopoxxx


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 11.10.07
Отправлено: 01.03.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так думаю, что нужно внести такое предложение: Расходы по переименованию чего-либо, ложатся на инициативную группу.
Есть желание переименовать, собрали сумму и переименовали, не понравилось название, собрали еще и переименовали.
Чтобы бюджет не испытывал на себе ономастические тяготы))))))))))))
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Андрей
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
по инициативе акима ее поселка

Вы если не знаете, не говорите. Инициатива о переименовании исходит не от акима поселка и даже не от вышестоящих акимов, а от жителей Затобольска

§ Добринцофф
Re: Новости незалежной ономастии
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Товарищ Добринцофф у нас ведь тоже из Затоболовки.

Город "Тобыл" название идиотское конечно,не знаю кто там чего созвучное увидел или услышал.
Цитата:
юля елиссева:
Интересно, ему нравится, что его жена станет теперь тобылка?

У неё имя вообще то есть или в Кустанае,муж к жене обращатеся как "ты моя кустанайка"?
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§ Добринцофф
Re: Новости незалежной ономастии
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Вот честно, достали уже своими народными новостями про переименование.

Чё тогда пришёл сюда, не читай если тебя достали.
Я только из НГ узнаю об очередном маразме с переименованиями.
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неравнодушная
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бесполезно, население "города" Тобыл не дотягивает до статистики, город - от 50000 человек , а в Затобольске 21000, сие не правильно надо усилинно ввозить любимых "юджином" оралманов и заселять поселок до размеров города и переименовать весь красный кагал. по типу целлиников и комсомольких. :-P

неравнодушная
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф::
Вот честно, достали уже своими народными новостями про переименование.

да да, вот и сиди в пока еще своем магазине продавай паленую вотку.

§ Добринцофф
Re: Новости незалежной ономастии
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите ,а обязательно ещё один город делать,с новым названием?
Если Затобольск вырос до уровня города,ну так присоедините его к к Кустанаю в качестве микрорайона
,намного меньше проблем будет с этими переименованиями,ну и куча денег с экономится.
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Гость
Re: Новости незалежной ономастии




Отправлено: 01.03.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Кто же вас спросит

§ КГСПС
Re: Новости незалежной ономастии
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.03.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Город "Тобыл" название идиотское конечно

Когда хохлы переименовали Днепропетровск в Днепр, жители Херсона очень напряглись :lol:
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§ Добринцофф
Re: Новости незалежной ономастии
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:

Зачем ты убогое никчёмное существо,мне чужие фразы приписываешь?
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